Hemhofen Gechers: Mit Teamgeist in die neue Saison

Die Spieler der Hemhofen Gechers schwitzen in der Abendsonne. Immer wieder rennen sie mit voller Wucht auf ihre Teamkollegen zu, die Tackle Shields, eine Art Schaumstoff-Polster, vor sich halten. An einer anderen Ecke des Trainingsplatzes üben andere Spieler die Übergabe des Balls und kurze Laufwege. Trainer Thomas Sinner und sein Assistent Jens Gödel geben kurze, präzise Anweisungen.

Im American Football müssen viele Abläufe trainiert werden, die den Spielern in Fleisch und Blut übergehen. Und es geht um Kleinigkeiten. Zum Ende der zweieinhalbstündigen Trainingseinheit werden ganz unterschiedliche Spielzüge geprobt. Eine Videokamera zeichnet alles auf. "Nur so kann man viele Sachen erkennen und aufzeigen, die den Jungs gar nicht auffallen", erklärt Sinner. Gerade jetzt, kurz vor Saisonbeginn in der Aufbauliga Nord, ist es wichtig, jeden einzelnen Spielzug immer wieder und wieder zu üben. Die Grundlagen habe man im Training seit Dezember gelegt, jetzt gehe es ans Fein-Tuning.

Nur zwei Jahre in der Aufbauliga

Hemhofen steht vor seiner zweiten Saison und damit schon vor einer immens wichtigen Spielzeit. Die Regularien des American Football Verband Bayern sehen vor, dass neuen Teams nur zwei Jahre in der Aufbauliga "gegönnt" werden. Danach muss der Schritt in die nächsthöhere Liga erfolgen. Und für diesen Schritt müssen die Gechers eine wahrlich harte Prüfung bestehen. Sieben Teams haben sich in diesem Jahr für die Aufbauliga gemeldet. "So viele Spiele gab es da noch nie, das wird eine große Herausforderung für alle Mannschaften", erzählt der spielende Vorstand Theofanis Triantafillos.

Besonders Verletzungen könnten in so einer langen Spielzeit ein Problem werden. Der Trainer sieht das ähnlich, freut sich aber auch, dass American Football in der Region immer beliebter wird. Was die Gechers betrifft, werde sich besonders unter diesen schwierigen Voraussetzungen zeigen, ob man langfristig Erfolg haben könne.

Dem einfachen Stil treu bleiben

Nach der sehr guten Vorsaison, die auf Platz 2 abgeschlossen wurde, setzen die Football-Hähne dabei zunächst auf Altbewährtes. Obwohl auch einige neue Spieler dazugekommen sind, soll der gute Teamgeist die Mannschaft tragen. "Wir wollen unserem einfachen Stil treu bleiben", sagt Sinner. Das heißt: viele Laufspielzüge und viel Ballbesitz. Das sei eventuell manchmal nicht so attraktiv, aber erfolgreich. Dennoch erwartet der Coach von seinem Team auch eine spielerische Entwicklung. "Das ist im Endeffekt sogar wichtiger als das reine Ergebnis."

In der Vorbereitung haben die Hemhofener ein besonderes Augenmerk auf die "Special Teams", also Formationen, die nur in bestimmten Spielsituationen wie beim Anstoß auf dem Feld stehen, gelegt. Zudem haben sich die Hemhofener an der Seitenlinie etwas anders aufgestellt. Sinner, hat seine aktive Karriere beendet hat, konzentriert sich jetzt nur noch auf das Coaching. Neben Assistent Gödel komplettieren Experten für Offensive und Defensive das Trainerteam. Was weitere taktische Kniffe und eine Beurteilung der Neuzugänge betrifft, wollen sich Sinner und Triantafillos aber nicht in die Karten schauen lassen.

Bei der Saisonprognose bleiben beide vorsichtig. Trainer Sinner stapelt sogar etwas tief und wäre bereits mit einer ausgeglichenen Bilanz bei Siegen und Niederlagen zufrieden. Insbesondere die drei neuen Teams ließen sich sehr schwer einschätzen. Große Vorfreude herrscht aber schon jetzt auf das Derby gegen Herzogenaurach. Triantafillos formuliert die Ziele etwas forscher. Er strebt eine positive Siegbilanz sowie einen Platz in der oberen Hälfte an. Wohin die Reise geht, könnte sich schon nach den beiden schweren Auftaktspielen zeigen. Am 2. Juni starten die Gechers bei den Co Trojans Coburg und zum ersten Heimspiel kommt Bamberg am 15. Juni nach Hemhofen. Gegen Coburg, das eine sehr starke Defensive hat, hätten sich die Gechers im vergangenen Jahr sehr schwer getan, analysiert Sinner. Bamberg wiederum kann als ehemals höherklassiges Team mit einigen erfahrenen Spielern im Kader aufwarten und zählt sicher zum Favoritenkreis.

Abseits des Spielfelds scheinen die Gechers jedenfalls schon für größere Aufgaben gerüstet zu sein. Zur neuen Spielzeit wurden eine Jahreskarte und ein umfangreiches Merchandising-Angebot aufgelegt. Triantafillos will außerdem zu jedem Heimspiel besondere Aktionen für die ganze Familie starten. Im vergangenen Jahr hat Hemhofen das neue Team sehr gut angenommen. "Wir wollen auch diese Saison den Zuschauern etwas bieten", verspricht der Vorstand.

Heimspieltermine der Gechers auf dem Sportplatz des TSV Hemhofen:

15. Juni, 17 Uhr: Gechers gegen Bamberg Phantoms

27. Juli, 17 Uhr: Gechers gegen Schweinfurt Hornets

4. August, 14 Uhr: Gechers gegen Herzogenaurach Rhinos

21. September, 17 Uhr: Gechers gegen Nürnberg Silverbacks

20. Oktober, 14 Uhr: Gechers gegen Coburg Black Dukes

27. Oktober, 14 Uhr: Gechers gegen Co Trojans Coburg