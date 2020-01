HEC verpasst den dritten Sieg in Folge

Daheim hui, auswärts pfui. So lautet das Zwischenfazit beim Eishockey-Oberligisten Höchstadter EC nach vier Partien in der Verzahnungsrunde gegen den Abstieg. Dem forschen 5:3 am Freitag folgte ein schwacher Auftritt der Alligators.

EHC Waldkraiburg - Höchstadter EC 3:0

Ähnlich wie am Freitag knallte es früh: Zum Glück für Höchstadt traf Josef Straka aber nur den Pfosten (2.). Auch Christof Hradek scheiterte für Waldkraiburg. Für die Gäste verzeichneten Robin Maly und Pascal Kröber Chancen, doch der EHC machte mehr Druck und nahm Goalie Benjamin Dirksen unter Dauerbeschuss - allerdings nicht sehr gezielt. Matthias Jeske näherte sich mit dem zweiten Pfostenklatscher zumindest wieder der Heimführung. Auch in Höchstadter Unterzahl nach Strafe gegen Jari Neugebauer wegen Haltens fiel kein Tor.

Im zweiten Durchgang knüpften beide Teams an ihre Leistung an: Die Hausherren brachten ihre Offensivbeiträge aber nicht ordentlich zu Ende oder ein Höchstadter klärte in höchster Not. Wenn sich die Mittelfranken mal ins gegnerische Drittel wagten - wie zum Beispiel Neugebauer und Anton Seewald -, liefen sie in Konter. Die Waldkraiburger Fans wurden allmählich ungeduldig, die Mannschaft mit jeder vergebenen Möglichkeit hektischer. Eine weitere Zwei-Minuten-Strafe gegen Seewald überstand der HEC, dann brachen die Löwen den Bann: Jeske stellte eineinhalb Minuten vor Ende des zweiten Abschnitts auf Vorarbeit von Lukas Wagner und Straka auf 1:0.

Eine dritte Überzahlsituation Anfang des dritten Durchgangs (Richard Stütz wegen Haltens) ließen die Oberbayern ebenfalls verstreichen, doch im vierten Powerplay aufgrund eines Höchstadter Wechselfehlers klappte es: Wagner vollstreckte nach Assists von Straka und Jeske zum 2:0 (47.).

Damit belohnte sich der EHC für seinen ausdauernden Kampfgeist und stellte die Zuschauer zufrieden. Die Gäste, allen voran die Reihe um Neugebauer, stemmte sich jetzt gegen die drohende Niederlage. In einer Auszeit beorderte Alligators-Trainer Martin Sekera Dirksen vom Eis (58.), doch dessen Gegenüber, Kevin Yeingst, hielt sein Team schadlos. Michael Trox traf ins verwaiste Gehäuse (60.).rup