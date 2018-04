Gelungener Saisonauftakt der TSH-Turnerinnen

Beim Teddybären-Cup in Baiersdorf glänzten die Turnerinnen der TS Herzogenaurach mit insgesamt acht Podestplätzen und drei Siegen in fünf ausgeschriebenen Wettkampfklassen.

Bei den Jüngsten (Jahrgang 2012 und jünger) bestritten Millie Hodge und Judith Zollhöfer ihren ersten Wettkampf. Trotz großer Nervosität überzeugte Millie an allen Geräten, zeigte gute Übungen und wurde mit Silber belohnt. Auch Judith turnte gut (6.).



Ein Doppelsieg gelang der TSH in der Wettkampfklasse der Siebenjährigen. Maja Echtner bewahrte am Schwebebalken als Einzige die Nerven und wurde dafür auch mit der besten Wertung von 12,35 Punkten belohnt. Ebenso die beste Wertung erhielt sie am Sprung, aber auch am Boden und Reck zeigte sie saubere Übungen, was ihr den verdienten Sieg bescherte. Direkt hinter ihr reihte sich ihre Teamkollegin Luisa Kluy ein, die vor allem am Reck mit der besten Übung ihrer Altersklasse überzeugte und auch sonst einen guten Wettkampf turnte. Milena Söllner wurde Sechste, Emily Schmidt landete auf Rang 12.



Der Wettkampf der Achtjährigen war mit 29 Turnerinnen der teilnehmerstärkste. Lucy Wotschadlo durfte sich dank konstant guter Leistungen am Ende über den dritten Rang freuen. Auch Anna-Lena Jassmann (4.), Bianca Polloti (5.), Franka Böhme (7.), Annalena Hassler (9.), Lilli-Marlen Frohloff (11.), Verena Ahnert (13.) und Carolin Porsche (17.) zeigten gute Leistungen.



In der Wettkampfklasse der Jahrgänge 2009 gingen 18 Turnerinnen an den Start. Hier erzielte die TSH das bestmögliche Ergebnis, denn alle drei angetretenen Herzogenauracherinnen landeten auf dem Treppchen. Allen voran Antonia Mehler, die sich an keinem Gerät einen Patzer erlaubte und so verdient Gold entgegennahm. Die Zwillinge Emma (2.) und Clara Neumann (3.) waren ebenfalls in starker Verfassung und überzeugten mit sauberen Übungen.



Auch im Wettkampf der Zehnjährigen ging der erste Platz nach Herzogenaurach. Maelis Andreo zeigte die beste Balkenübung und erzielte konstant gute Ergebnisse an allen Geräten. Auch Natalie Wotschadlo (4.), Lea Echtner (5.) und Lena Toltz (8.) turnten überzeugend. Die Trainer, Peter Müller, Gunda Schäfer, Lena Völkl, Melina Winkelmann, Caroline Winkler, Clara und Miriam Müller, waren sehr zufrieden mit den Leistungen ihrer Schützlinge.