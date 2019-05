Fünf Brander Pleiten in Folge

In der Fußball-Kreisliga Erlangen/Pegnitzgrund wurde das Spiel DJK Eggolsheim gegen FC Herzogenaurach vom Gast abgesagt. Auch die Partie FC Pegnitz II gegen SC Oberreichenbach wurde wegen der Pegnitzer Personalnot abgesagt und wird auch nicht wiederholt werden. Weil auch das letzte Saisonspiel der Oberreichenbacher gegen Obertrubach bereits abgesagt wurde, hat der SC keine Chance mehr auf ein Saisonabschlussspiel. "Die Mädchen sind enttäuscht, sie hätten gerne gespielt", sagt SC-Trainer Rainer Kufer. Eine Abschlussfeier wird es trotzdem geben, und auch noch ein wenig Teambuilding: Das nächste spielfreie Wochenende verbringt die Mannschaft mit Kanufahren. "Ein wenig Gaudi werden wir trotzdem haben."

Bezirksoberliga Mittelfranken

TSV Brand - TSV Lonnerstadt 0:1

Die Heimelf leistete sich anfangs viele ungenaue Pässe, wofür sie in der zehnten Minute bestraft wurde. Nach einem Freistoß gelang es Christina Spörl, den Ball im Tor zu versenken. Die Chance zum Ausgleich war da: Iris Neubig spielte einen langen Ball auf Susanne Kolb, deren Abschluss landete knapp über dem Tor (13.). Auch Daniela Puscha scheiterte mit ihrem Schuss (17.). Lonnerstadt hatte im Gegenzug die Möglichkeit, die Führung auszubauen, der Ball flog ebenfalls über das Tor. Ein Freistoß der Gäste landete neben dem Tor (36.). In der zweiten Hälfte bot sich für Brand die größte Chance des Spiels an: Nach einem Rückpass der Lonnerstadter zur Torhüterin bekam die Heimelf einen indirekten Freistoß zugesprochen. Der Ball von Puscha ging in die Mauer, der Nachschuss von Neubig wurde geblockt (70.).mg

SpVgg Erlangen - FC Nürnberg III 7:2

Eine recht deutliche Angelegenheit war der vorletzte Spieltag für die SpVgg Erlangen, in der die Vizemeisterschaft eingetütet wurde. Drei Treffer von Stephanie Reinhardt (7., 30., 44.), zwei von Stephanie Weiß (13., 80.), und je einer von Sabrina Hüttersen (19.) und Johanna Spitzer (55.) führten zum 7:2-Erfolg gegen die dritte Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Celina Engel (20.) und Shannon Gottschall (75.) trafen für Nürnberg.

Bezirksliga Mittelfranken 1

TSV Frauenaurach - TSV Falkenheim 7:1

Nachdem die Meisterschaft und der Aufstieg bereits gesichert waren, begann die Heimmannschaft befreit. Alina Mahr (9., 44.) und Katharina Gumbrecht (16.) stellten in der ersten Halbzeit auf 3:0. In der zweiten Halbzeit fielen noch vier weitere Tore durch Nilüfer Kaya (54., 68.) und Mahr (63., 83.). Nina Roß gelang der Ehrentreffer für Falkenheim (80.). Mit diesem Sieg ist Frauenaurach weiterhin ungeschlagen in der Rückrunde.

FC Ezelsdorf II - SC Adelsdorf 0:1

In der ersten Halbzeit hatten die Adelsdorfer einige Startschwierigkeiten. Zweimal trafen die Gäste nur die Latte, auch weitere Chancen blieben ungenutzt. Nach einer Vorlage von Maria Funke traf Alexandra Riedelmeier zum 0:1 (71.). Auch Ezelsdorf kam noch zu seinen Möglichkeiten, die Torhüterin Eva Funke aber parierte. Mit diesem Sieg ist der Klassenerhalt für Adelsdorf sicher.

Kreisliga ER/PEG

FC Schnaittach II - ASV Weisendorf 1:1

Nach einer Ecke köpfte eine Abwehrspielerin des FC Schnaittach II den Ball ins eigene Tor - 0:1 für Weisendorf (5.). Danach kamen die Gastgeberinnen besser ins Spiel und erarbeiteten sich einige Chancen. ASV-Torfrau Helena Tontsch parierte alle Schüsse. Auch die Gäste hatten noch zwei gefährliche Möglichkeiten, die ebenfalls die Torhüterin entschärfte. In der zweiten Hälfte kam die Heimelf zum Ausgleich: Brigitta Ruff setzte sich gegen zwei Weisendorferinnen durch und passte zur freistehenden Luisa Pfisterer, die den Ball aus sechs Metern ins Netz schoss (67.). Das Spiel gestaltete sich danach offen, keine Mannschaft erzielte aber den Siegtreffer.