Fuchsbauer: Alte Liebe Weisendorf rostet nicht

Seit 38 Jahren ist Bernd Fuchsbauer Mitglied des ASV Weisendorf und hat mit seinem Heimatverein diverse Höhen und Tiefen erlebt. Im Sommer kehrte der 46-Jährige auf die Trainerbank des Bezirksligisten zurück und will den ASV im schwierigen zweiten Jahr nach dem Aufstieg stabilisieren, vergisst trotz der ehrgeizigen sportlichen Ziele aber nicht, den Klub zukunftsfähig zu gestalten.

Wer hat Sie angespielt?

Bernd Fuchsbauer: Ich wurde von Gerd Klaus angespielt, wir haben bei Quelle Fürth zusammengespielt. In der Saison 2006/07 war er in Seligenporten mein Trainer. Schon damals verstanden wir uns auch neben dem Platz gut, es ist eine Freundschaft entstanden. Als Sie zu Ihrem Heimatverein zurückkehrten, wollten Sie sich mit dem ASV Weisendorf in der Bezirksliga etablieren. Sehen Sie den Verein diesbezüglich auf einem guten Weg?

Die Bezirksliga ist eine sehr starke und ausgeglichene Spielklasse. Wir wissen, dass es nur über harte Arbeit klappt und das ist uns bislang, mit vereinzelten Ausreißern nach unten wie zuletzt beim TV 48 Erlangen (1:4), gut gelungen. Trotz des Ziels, wieder dauerhaft auf Bezirksebene zu spielen, setzen wir verstärkt auf die eigene Jugend und wollen die einheimischen Talente fördern. Unsere Kaderzusammenstellung muss ein gesundes Maß zwischen Auswärtigen und Eigengewächsen aufweisen, das lief in den vergangenen Jahren immer besser.

Infrastrukturell steht der Verein ohnehin sehr gut da, der Kunstrasenplatz wurde realisiert und hat uns ganz neue Möglichkeiten eröffnet.

Wie erlebten Sie die Jahre beim ASV vor Ihrem Wechsel zur SpVgg, als Weisendorf dreimal am Stück in der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga scheiterte?

Im Nachhinein wird deutlich, wie wichtig die Kleinigkeiten sind und was letztlich das Zünglein an der Waage war. Mir persönlich geht bei der Rückschau auf die damaligen Spielzeiten zu sehr unter, dass wir über mehrere Jahre erfolgreich waren. Man muss erstmal Zweiter oder Dritter werden, um die Relegation spielen zu dürfen, das ist uns dreimal am Stück gelungen. Ich muss der Mannschaft rückblickend betrachtet viel Respekt zollen, sie hat ausgezeichnet gearbeitet und trotz der Rückschläge nie aufgesteckt. Das lag auch daran, dass das soziale Umfeld im sowie um das Team herum passte. Wir waren ein eingeschworener Haufen, viele Freundschaften halten bis heute.

Sie haben in Ihrer Spielerkarriere bei fünf, als Trainer bislang bei zwei Vereinen angeheuert. Sind Sie der Gegenentwurf eines Wandervogels?

Ich muss dazu sagen, dass ich bei meinen bisherigen Stationen immer Glück hatte und es oft gut lief. Aber auch wenn sich die sportliche Situation mal nicht so darstellte, wie ich mir das wünschte, habe ich die Flinte nicht gleich ins Korn geworfen, sondern weitergemacht. Wie die meisten Spieler strebte auch ich als aktiver Fußballer nach der größtmöglichen Herausforderung, daher bin ich damals den Weg über Quelle Fürth nach Seligenporten gegangen und bin rückblickend betrachtet sehr zufrieden.

Ist also nach vier Jahren in Weisendorf und sechs Spielzeiten bei der SpVgg Erlangen erneut eine lange Amtszeit bei Ihrem Heimatverein zu erwarten?

Es kann durchaus sein, dass es wieder einige Jahre beim ASV werden, ich fühle mich bei meinem Heimatverein pudelwohl. Von Jahr zu Jahr besprechen der Verein und ich, wie es weitergehen soll, da spielen natürlich auch andere Faktoren wie die Familie und die berufliche Situation eine wichtige Rolle. Momentan möchte ich an die gute Arbeit, die Armin Appelt in den vergangenen Jahren als Trainer beim ASV geleistet hat, anknüpfen. Eine Garantie gibt es aber nicht, der Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft, in dem sich die Dinge manchmal schnell ändern können.

An wen spielen Sie weiter?

Ich nominiere Holger Müller, er ist Spielleiter bei der SpVgg Erlangen. Wir hatten gemeinsam eine sehr erfolgreiche Zeit bei der "Spieli", auch wenn meine Amtszeit ein schwieriges Ende nahm. Holger ist eine Ikone im Erlanger Fußball und stets mit viel Herz dabei, ich schätze ihn sehr.

Steilpass-Regeln: Das Spielfeld bilden die Landkreise Erlangen-Höchstadt und Forchheim. Verboten sind Kurzpässe, also Zuspiele innerhalb des eigenen Vereins, und Rückpässe zu bereits angespielten Aktiven.