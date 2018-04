FC Thüngfeld übernimmt die Rote Laterne

Der Burghaslach unterlag dem Tabellenführer der Kreisklasse Bamberg 3, SV Pettstadt, lediglich mit 0:1. Zwei Tage vorher trotzte er Verfolger Vorra ein Remis ab, dennoch steht der TSV nach dem Wochenende auf einem Abstiegsrelegationsplatz, weil der TSV Aschbach den FC Röbersdorf bezwang. Die DJK Schnaid/Rothensand bleibt nach dem 2:1 in Mühlhausen im Rennen um Rang 2.



ASV Herrnsdorf - FC Thüngfeld 2:1

Nach torloser erste Hälfte trauten sich die akut abstiegsbedrohten Kontrahenten mehr. Daniel Bickel brachte die Gäste nach einem schönen Pass in die Tiefe nach einer Stunde in Führung. Diese gab Thüngfeld keine Sicherheit, im Gegenteil. "Bei hohen Bällen hat unser Torwart nicht gut ausgeschaut", erklärte FC-Trainer David Gjidoda zu den beiden Herrnsdorfer Treffern. "Unterm Strich war es eine verdiente Niederlage", resümierte Gjidoda, dessen Team vier Spiele vor Schluss ganz unten in der Tabelle angekommen ist. Zudem hat die Konkurrenz eine Partie in der Hinterhand.



TSV Aschbach - FC Röbersdorf 5:2

Matthias Weiß brachte die Gastgeber auf Vorlage von Benjamin Lunz in Führung und wähnte sich nach dem Doppelschlag von Alexander Schell auf Diagonalpass von Jonas Wagner (24.) sowie nach Querpass von Lukas Meyer (25.) nach drei Pleiten in Folge auf der Siegerstraße. Doch Johannes Popp verkürzte nach einer Ecke (28.) und Sven Senkel verwertete einen Querpass zum 3:2 (65.). Erst in den letzten Minuten tüteten Meyer mit einem abgefälschten Schuss aus 18 Metern (82.) und Frank Heidel auf Vorlage von Meyer (86.) die drei Punkte ein.



TSV Burghaslach - SV Pettstadt 0:1

Nach dem Rücktritt von Trainer Thomas Latteier und dem Ausfall der kompletten Offensive übernahmen die Abteilungsleiter Wolfgang Hofmann und Jochen Schmidt das Kommando vor dem doppelten Einsatz des TSV. Gegen Vorra brachte Oliver Stütz sein Team zwei Mal per Foulelfmeter in Führung (55., 85.), die Gäste antworteten jeweils nur wenige Minuten später mit dem Ausgleich.

Gegen den Tabellenführer keine 48 Stunden später mussten Hofmann/Schmidt gleich sieben Stammkräfte ersetzen, dennoch zog sich Burghaslach achtbar aus der Affäre. "Wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Angesichts der beiden Leistungen schauen wir optimistisch auf den Abstiegskampf", erklärte Hofmann. Der Pettstadter Abstauber-Treffer kam nach einem zweifelhaften Freistoß zustande, den Keeper Jan Kilian an den Pfosten lenkte (78.).



SpVgg Mühlhausen - DJK Schnaid/Rothensand 1:2

Die DJK fand schlecht in die Partie, lag nach einem Ballverlust und Flachschuss von Dominik Müller mit 0:1 hinten (14.) und hatte Glück, dass Mühlhausen weitere Chancen liegen ließ. Nach der Pause merkte man der SpVgg den Kräfteverschleiß vom Donnerstags-Spiel an: Niklas Ruß wurde nach einer kurz ausgeführten Ecke von Paul Süerl bedient (54.) und Matthias Halama nutzte einen Abpraller nachdem sich Jürgen Walz per Doppelpass durchgetankt hatte zur Führung (61.). "Das war ein wichtiger Sieg im Kampf um Platz 3 und eine gelungene Revanche für das Hinspiel", sagte Schnaids Trainer Bernhard Limmer, dessen Team noch am Pfosten scheiterte. Die Ampelkarte gegen Sebastian Schleicher (92. SpVgg) fiel nicht ins Gewicht.



DJK-SC Vorra - SG Sambach/Steppach 4:0

Nach der Niederlage unter der Woche, die Sambach aus dem Aufstiegsrennen warf, war bei der ersatzgeschwächten SG die Luft raus. Vorra nutzte die Schwächephasen der Gäste kurz vor und nach der Halbzeitpause. Zunächst hatte Patrick Wagner einen von Tobias Schneider verursachten Handelfmeter pariert und die Steppacher im Spiel gehalten. Tore: 1:0 Lukas Pabsthart (36.), 2:0 Mario Mohl (38.), 3:0, 4:0 Amro Fashwl (50., 63.).



SG Prölsdorf/Schönbrunn - SV Wachenroth 2:2

In einer für diese Liga hochklassigen ersten Halbzeit brachte Lukas Denzler die Gastgeber per Alleingan in Führung (10.). Auf der anderen Seite lief Niklas Dotterweich allein auf den Keeper zu und traf mit Hilfe des Innenpfostens (15.). Fast mit dem Halbzeitpfiff landete eine Freistoßflanke im Wachenrother Torwinkel. In der Schlussphase setzte SV-Coach Alfred Bauer alles auf Offensive, die abstiegsbedrohten Hausherren nutzten die Lücken nicht. Stattdessen gelang Jan Meschede auf Pass von Dominik Malina der nicht unverdiente Ausgleich (88.).