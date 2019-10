Eine Woche wie im Bilderbuch

Erlangen-HöchstadtDie Frauen der SpVgg Erlangen grüßen in der Fußball-Bezirksoberliga weiter von der Spitze. Adelsdorf kam gegen den TSV Buch dreimal zurück. Die Weste des TSV Lonnerstadt bleibt blütenweiß. Das Kreisliga-Heimspiel des ASV Weisendorf gegen die DJK Eggolsheim wurde auf den 23. November verschoben.

Bezirksoberliga Mittelfranken

TSV Frauenaurach - 1.FC Nürnberg III 3:3

Gegen die Nürnberger Drittvertretung geriet Frauenaurach nach einer halben Stunde in Rückstand: Shannon Gottschall traf nach einer Flanke zur Gästeführung ein (30.). Kurz vor der Pause köpfte Nilüfer Kaya den Ausgleich (44.). Der TSV nahm das Momentum mit in den zweiten Durchgang, in dem Alina Mahr eine Hereingabe zum 2:1 über die Linie drückte (49.). Der FCN antwortete mit einer längeren Drangphase, die Sara Hartmann zum 2:2 nutzte (65.). Als Celina Engel per Steilpass in Szene gesetzt wurde und das 3:2 für Nürnberg markierte, schien das Spiel gelaufen. Doch nach einer Ecke glich Jennifer Costanzo zum 3:3 aus und sicherte Frauenaurach einen Punkt (89.).

SpVgg Erlangen - TSV Brodswinden 7:0

Eine englische Woche liegt hinter der SpVgg Erlangen, die von Erfolg zu Erfolg eilt. Nach dem 4:1 in Eibach trat die "Spieli" am Tag der deutschen Einheit im BFV-Verbandspokal an. Gegen den Landesligisten SV Neusorg siegte die "Spieli" nach Toren von Johanna Spitzer (17.), Daniela Dahlke (52.), Lara Schmidt (80.) und Kathrin Frei (90.+2). Milena Riedl hatte das Spiel mit dem zwischenzeitlichen 1:2 aus Neusorger Sicht wieder spannend gemacht (63.). Damit steht das Team von Kevin Schmidt im Achtelfinale, in dem die SpVgg den Regionalligisten SV Weinberg empfängt. Eine genaue Ansetzung steht noch aus.

Dem Pokal-Coup folgte am Sonntag in der Bezirksoberliga der vierte Sieg im fünften Spiel. Gegen Aufsteiger Brodswinden taten sich die Gastgeberinnen bei Wind und Wetter zunächst schwer. Ein Doppelschlag von Anja Böbel (31.) und Nina Kühnl (32.) brachte den Spitzenreiter aber in die Spur. Nach dem 3:0 von Chiara Vetter (68.) war die Partie gelaufen, in der Schlussphase sorgten Stephanie Reinhardt (80.), erneut Vetter (85.) und zweimal Daniel Dahlke (88., 90.+1) für den Kantersieg.

"Das war natürlich eine gelungene Woche. Wir wussten, dass wir im Pokal gegen jede Mannschaft eine Chance haben. Neusorg haben wir zuvor beobachtet, wir wollten die Überraschung schaffen. Und das haben wir", erklärte Schmidt. "Gegen Brodswinden haben wir uns im Dauerregen auf dem tiefen Platz erstmal schwer getan, mit dem Doppelschlag konnten wir die Müdigkeit aus den Beinen schütteln. Hinten heraus wurde es dann deutlich."

Bezirksliga 1 Mittelfranken

TSV Lonnerstadt - TSV Zirndorf 5:0

Zur Kirchweih setzte sich der TSV gegen die Gäste aus Zirndorf souverän durch. Julia Schwarm (9.) brachte Lonnerstadt früh in Führung, Maj-Britt Grope (23.) legte das 2:0 nach. Die Gäste wehrten sich nach Kräften, hatten dem Spitzenreiter aber wenig entgegenzusetzen. Nachdem Groppe (65.) mit ihrem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte, schraubten Janin Müller (74.) und Aileen Decke (86.) das Resultat weiter in die Höhe. Mit der Maximalbilanz von 15 Punkten aus fünf Partien und einem Torverhältnis von 18:0 ist der Saisonstart des ehemaligen Bezirksoberligisten mehr als geglückt.

SC Adelsdorf - TSV Buch 3:3 Der SCA verschlief die Anfangsphase gegen den starken Aufsteiger, eine Hereingabe des TSV klärte die Adelsdorfer Hintermannschaft unzureichend, Nadine Lang stand goldrichtig - das 1:0 für Buch (4.). In der Folge wachte die Mannschaft von Pascal Benes aber auf, erspielte sich gute Einschussmöglichkeiten und schlug zurück: Nach feiner Kombination über mehrere Stationen glich Jana Scheidig aus (18.). Lange währte die Freude der Gastgeberinnen nicht, ein Missverständnis zwischen der jungen SCA-Torhüterin Katrin Barth und dem Abwehrverbund nutzte Anja Burk zur neuerlichen Bucher Führung (33.). Doch erneut hatte Adelsdorf die passende Antwort parat: Annalena Hubert setzte entschlossen nach und traf per Heber zum 2:2 (43.).

Der zweite Durchgang spielte sich weitgehend auf Augenhöhe ab. Die ganz großen Torgelegenheiten fehlten hüben wie drüben, dennoch ging Buch durch Lang zum dritten Mal in Führung (78.). Sechs Minuten später belohnte sich Adelsdorf für den kämpferischen Einsatz, Eva Funke drückte eine Freistoßflanke von Spielführerin Kristina Kraus über die Linie.

Kreisliga ER/PEG

SpVgg Hüttenbach - SC Oberreichenbach 1:4

Auf dem durchweichten Hüttenbacher Rasenplatz traf Sophia Heilscher zum 1:0 für den SCO (12.). Nadja Noghreh (40.) legte das zweite Tor nach, Jasmin Honisch (55.) traf zur Vorentscheidung. Souverän, aber ohne zu glänzen spielten die Oberreichenbacher Frauen ihren Stiefel herunter, Heilscher erhöhte auf 4:0 (59.). Allzu viel tat sich danach nicht mehr, Deborah Hermannsdörfer setzte mit dem Hüttenbacher Ehrentreffer den Schlusspunkt (85.).

Am heutigen Mittwoch (19.30) Uhr sind die SCO-Damen im Kreispokal gefordert. Beim Kreisklassisten FC Großdechsendorf will der Kreisliga-Spitzenreiter das Ticket für das Halbfinale buchen.