Ein fatales Handspiel ist der Knackpunkt beim ATSV Erlangen

Der FSV Erlangen-Bruck gewinnt in Sand mit 1:0 und fährt damit einen wichtigen Arbeitssieg im Abstiegskampf gegen einen direkten Konkurrenten in der Bayernliga Nord ein.

Bayernliga Nord

FC Sand - FSV Erlangen-Bruck 0:1

Die erste Chance gehörte den Mittelfranken: Adem Selmani hielt drauf, Markus Geier parierte souverän (10.). Sechs Minuten später jubelten die Brucker Fans etwas zu früh. Im Abseits stehend kam Oliver Seybold nach einer Flanke zum Abschluss (16.). Von den Sandern war spielerisch wenig zu sehen. Schüsse aus der Distanz, wie von Shaban Rugovaj (26.) oder Sebastian Wagner (27.) machten deutlich, dass die Korbmacher den Zugriff aufs Spiel bis dato noch nicht wirklich gefunden hatten. Mit der Zeit wurden die Gastgeber allerdings besser und versuchten mit präzisen Flanken in den Strafraum die Torgefahr zu erhöhen - es fand sich jedoch kein geeigneter Abnehmer. Brandon Lala wirbelte nahe der Grundlinie und überrumpelte Keeper Geier. Die Hereingabe wehrte Sands 18-jähriger Innenverteidiger Simon Flachsenberger ab (45.).

Kurz nach der Pause erwichten die Brucker den FC Sand eiskalt, als Seybold den Ball in die Mitte auf Thomas Roas brachte, der aus kurzer Distanz zum 0:1 traf (52.) Danach gab es auf beiden Seiten wenig Torchancen. Erst in der 82. Minute legte Lala den Ball auf Seybold, der einen strammen Schuss auf den Kasten von Geier abfeuerte.

FSV: Beck - Roas (82. Fromholzer), Lala, Bauernschmitt, Hinrichs, Camejo (88. Wilke), Selmani (90.+3 Skach), Seybold, Lunz, Özdemir, Djonbalic

Tor: Thomas Roas (52.) / SR: Roman Potemkin / Zus.: 220

ATSV Erlangen - SV Seligenporten 3:4

Im letzten Spiel vor der Winterpause hatte Seligenporten Probleme mit dem schnellen Konterspiel des ATSV. Als Fabian Forisch den Ball über rechts antrieb und diesen vor das Tor brachte, schoss Hakim Graine ein (6.). Genauso schnell ging es, als ein langer Ball bei Klaus Faßold landete und dieser auf Ismail Yüce querlegte. Yüce verwandelte zum 2:0 (29.). Die eigentlich dominanten Klosterer wussten nicht, wie ihnen geschieht, doch kamen sie nach einer Freistoßflanke durch einen Kopfball von Nico Moss heran (40.). Nach der Pause glich David Ekren auf Zuspiel von Mergim Bajrami schnell aus (52.). In diesem spannenden Duell erzielte Yüce den schönsten Treffer aus 20 Metern direkt in den Winkel zur neuerlichen Führung der Hausherren (57.). Nun machte der ATSV hinten dicht und wollte seinem Trainer Shqipran Skeraj zu dessen 33. Geburtstag den Sieg über die Zeit retten. Als Michael Krämer jedoch im Sechzehner in einem Schuss grätschte, ging ihm der Ball an die Hand. Er sah rot und Bajrami verwandelte den Elfmeter zum 3:3 souverän (77.). Ausgerechnet Ex-ATSVler Sebastian Glasner stand kurz darauf nach einer Hereingabe von Raffael Kobrowsik goldrichtig und schob zum 3:4 ein (82.). "Lange Zeit sah es gut für uns aus, aber der Handelfmeter und die rote Karte waren der Knackpunkt. Ein Punkt wäre verdient gewesen", sagte Geburtstagskind Skeraj.uwke

ATSV: Glaß - Krämer, Faßold (85. Dougalis), Kulabas, Yüce, Guerra, Marx, Graine (70. Fiebig), Forisch, Markert (66. Steininger), Mandelkow

Tore: 1:0 Hakim Graine (6.), 2:0 Ismail Yüce (29.), 2:1 Nico Moos (40.), 2:2 David Ekern (52.), 3:2 Ismail Yüce (57.), 3:3 Mergim Bajrami (77., Handelfmeter), 3:4 Sebastian Glasner (82.) / Rot: Michael Krämer (76.)/- / SR: Michael Krug / Zus.: 140

SC Eltersdorf - ASV Neumarkt 2:1

In der ersten Halbzeit kam die Heimmannschaft kaum durch die kompakt stehenden Neumarkter durch. Doch offensiv brachte der Gast nichts zustande, weswegen es mit 0:0 in die Halbzeitpause ging. Nach seinem zweiten Foul flog Manuel Stark vom Platz (53.), die Heimelf musste fast die komplette zweite Halbzeit zu zehnt weitermachen. Doch das brachte die Eltersdorfer nicht davon ab, auf die Führung zu drücken. Calvin Sengül legte für Tobias Herzner auf, der zum 1:0 einschob (63.). Fünf Minuten später stellte Oliver Janz auf 2:0 (68.). Doch auch die Gäste versteckten sich nicht, der vier Minuten zuvor eingewechselte Christian Bulinger traf zum Anschluss (74.). Doch am Ende behielt Eltersdorf die drei Punkte zu Hause.

SCE: Akbala - Kind, B. Herzner (60. Janz), Göbhardt (55. Said), Sengül, Stark, Schäferlein, T. Herzner (90.+1 Bär), Woleman, Fuchs, Dotterweich

Tore: 1:0 Tobias Herzner (63.), 2:0 Oliver Janz (68.), 2:1 Christian Bulinger (74.) / Gelb-Rot: Manuel Stark (53.)/- / SR: Hannes Hemrich / Zus.: 140