Diesmal hält die Brander Führung

Zum Rückrundenauftakt war in der Bezirksoberliga der Post-SV Nürnberg zu Gast am Brander Weiher. In der Kreisliga kam es zum Derby zwischen Weisendorf und Oberreichenbach.

Bezirksoberliga Mittelfranken

TSV Brand - Post SV Nürnberg 2:1

Nachdem das Hinspiel nach 2:0-Führung für die Branderinnen in der Nachspielzeit doch noch mit einem Remis geendet hatte, wollte es der TSV dieses Mal besser machen. Das gelang vor allem in der ersten Halbzeit ausgesprochen gut: In der 24. Minute gingen die Gastgeberinnen in Führung. Nach einer flachen Hereingabe von Stephanie Barabas von der Grundlinie musste Daniela Puscha aus fünf Metern nur noch den Fuß hinhalten. Sieben Minuten später gewann Nicole März nach einem langen Ball von Barabas das Laufduell und schloss überlegt ins rechte obere Eck ab.

Kurz nach der Pause verpasste Barabas das 3:0: Nach einem Zuspiel von März kam sie aus zentraler Position unbedrängt zum Abschluss, setzte den Ball jedoch neben den rechten Pfosten. Das rächte sich: In der 56. Minute musste der TSV den Anschlusstreffer hinnehmen. Nach einem Fehlpass im Brander Mittelfeld nutzte Viola Schmidt die Situation. Im Anschluss wurde das Spiel der Heimmannschaft etwas nervöser. Zudem verhängte die Unparteiische nach einem Zweikampf zwischen Nina Ruckriegel und Carolin Horlamus. einen umstrittenen Elfmeter (62.). Schmidt setzte den Ball jedoch über die Latte.

SpVgg Erlangen - SV Sulzkirchen 1:0

Die Spieli feierte zum Rückrundenauftakt einen verdienter Heimsieg. Die Erlangerinnen waren das gesamte Spiel über deutlich überlegen, rannten aber vergeblich an. Es dauerte bis zur 87. Minute und brauchte einen Handelfmeter, damit die eingewechselte Daniela Dahlke den Sack zumachte. Die SpVgg ist damit weiterhin Zweiter mit sechs Punkten Vorsprung auf die Verfolger. Der Rückstand auf Tabellenführer SpVgg Greuther Fürth II bleibt allerdings gleich, da das Kleeblatt seine Pflichtaufgabe beim SC Wernsbach-Weihenzell erledigten (3:1).

TSV Lonnerstadt - 1. FC Nürnberg III 1:2

Wie schon im Hinspiel (0:1) haben die Lonnerstadterinnen bei der dritten Mannschaft des FCN (9.) den Kürzeren gezogen. Damit bleibt der TSV mit drei Punkten Tabellenletzter. Schon in der 26. Minute führten die Gäste mit 2:0. Celina Engel (18.) und Christina Wagner hatten getroffen. Christina Spörl schlug für Lonnerstadt noch vor der Pause zurück (39.), doch spätestens mit der Gelb-Roten Karte für Stefanie Litz in der Schlussminute war die Niederlage besiegelt.

Bezirksliga Mittelfranken 1

TSV Frauenaurach - SpVgg Effeltrich 6:2

In einer mäßigen Partie kochte der Aufstiegsaspirant die Gäste clever ab. Während der TSV die Zweikämpfe bedingungslos annahm, war die SpVgg oft viel zu weit von ihren Gegenspielerinnen weg, um das schnelle Aufbauspiel zu unterbinden. Hinzu kam eine Vielzahl an individuellen Fehlern - gerade in der Defensive. Eine Standardsituation (9., Katharina Gumbrecht) und zwei überflüssige Foulelfmeter (22., 43.), beide verwandelt von Laura Vogel, sowie der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Sandra Ullrich brachten den Pausenstand.

In der 54. Minute traf Alina Mahr zum 4:1. Dann plätscherte das Spiel dahin. Effeltrich traf durch Christina Stein (84.), kassierte aber noch zwei Treffer durch Klara Feile (87.) und Jennifer Costanzo (89.).

TSV Zirndorf - SC Adelsdorf 1:0

Die Adelsdorferinnen hätten im Duell mit dem Tabellenletzten einen wichtigen Schritt aus dem Tabellenkeller machen können. Stattdessen sorgte der einzige Treffer der Partie von Bahar Aydin (70.) dafür, dass Zirndorf am SCA vorbei auf Rang 9 zieht. Das nächste Kellerduell steht unmittelbar bevor: Am Sonntag empfangen die Adelsdorferinnen das neue Schlusslicht der SpVgg Erlangen II.

Kreisliga ER/PEG

ASV Weisendorf - SC Oberreichenbach 1:3

Von Beginn an kontrollierte der SCO das Spiet und belohnte sich für die harte Vorbereitung. Der Sieg hätte noch höher ausfallen können, da die Chancenverwertung zu wünschen übrig ließ. Nadja Noghreh besorgte in der siebten Minute die Führung, Sophia Heilscher legte in der zweiten Hälfte nach (62.). Auch der Anschlusstreffer von Julia Weiser (69.) brachte die Gäste nicht aus dem Konzept: Annalena Todt machte den Deckel drauf (83.).

Da das Spiel gegen Ebermannstadt auf den 30. April (19.30 Uhr) verschoben wurde, tritt Oberreichenbach erst am 6. April in Hetzles wieder an (16 Uhr) - dem Gegner der Weisendorferinnen am kommenden Samstag (15 Uhr).

FC Schnaittach II - FC Herzogenaurach 1:3

Bereits in der zweiten Minute setzte der FCH bei einer Ecke nach und Fabienne Schaal versenkte den Ball in den gegnerischen Maschen. Auf dem schwierigen Geläuf war ein ordentliches Passspiel kaum möglich und so halfen sich beide Mannschaften mit vielen hohen Bällen. Die Gäste vergaben einige hundertprozentige Chancen. Die Erlösung kam erst durch einen Elfmeter, verwandelt von Annika Spingler (45.). Nach einem Lauf über die Außenbahn von Elena Dehmer bis zur Grundlinie traf erneut Schaal (74.). Brigitta Ruff gelang nur der Anschlusstreffer (75.).red