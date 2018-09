Die Pumas kommen wie verwandelt aus der Kabine

Aufgrund einer starken zweiten Halbzeit setzte sich der Aufsteiger auch in Buch verdientermaßen durch und setzt sich erst einmal im oberen Tabellendrittel fest. Der Baiersdorfer SV wartet dagegen seit Ende Juli auf einen Sieg, kassierte gegen Kornburg die dritte Pleite in Folge.

Baiersdorfer SV - TSV Kornburg 1:4

Die Gäste hatten einen super Start in die Partie, als Sebastian Schulik den TSV mit einem satten Schuss ins kurze Eck in Führung brachte (7.). Die Gäste kamen in der Folge zum Ausgleichstreffer, als Kenan Ramic eine Flanke von Marc Weiler per Kopf ins Tor der Gäste verfrachtete (29.). Wenige Sekunden vor dem Seitenwechsel schlugen dann wieder die Gäste zu, diesmal war Pascal Abele per direktem Freistoß erfolgreich (45.). Mit dem Anbruch der Schlussphase sorgte Kornburgs Sebastian Schulik nach einer feinen Einzelleistung für die Entscheidung in dieser Begegnung (78.).

In den Schlussminuten machte der überragende Schulik per Abstauber dann den Deckel auf dieses Spiel (87.). "Wir waren in der ersten Halbzeit beim Gegentreffer unaufmerksam, standen aber nach dem Seitenwechsel besser. Es war insgesamt ein verdienter Sieg von uns", sagte TSV-Trainer Klaus Mösle.

TSV Buch - FC Herzogenaurach 2:3

Das Spiel begann hektisch - mit großer Laufbereitschaft, aber vielen Ballverlusten auf beiden Seiten. Trotzdem gab es schnell eine erste, klare Möglichkeit für die Gäste, doch Spielmann köpfte ans Außennetz (6.). Anschließend hatte die Heimelf mehr Ballbesitz, konnte die Abwehr des FC aber nicht in Verlegenheit bringen. Auf der anderen Seite machten sich die Pumas das Leben selbst schwer, häufige Fehlpässe verhinderten konstruktiven Spielaufbau.

Das rächte sich, denn quasi mit dem ersten Torschuss ging der TSV in Führung: Müller erkannte die Situation, fing einen schwachen Querpass der Gäste ab und schob den Ball zum 1:0 ins leere Tor (35.). Kurz vor der Pause verteilte aber auch Buch Geschenke: Rockwell erlief einen völlig unmotivierten Rückpass und ließ dem Keeper beim 1:1 keine Chance.

Der Treffer wirkte befreiend auf die Herzogenauracher, die nach dem Seitenwechsel viel Druck aufbauten: Gutes Passspiel und gewonnene Zweikämpfe brachten ihnen ein Übergewicht an Spielanteilen und Torchancen ein. Folgerichtig erzielte Amling nach einer guten Kombination und Zuspiel von Rockwell das 1:2 (52.). Danach hatte der FCH alles im Griff, verpasste es jedoch, die Führung auszubauen, und ging nicht entschlossen zur Sache, als Buch vom eigenen Strafraum aus einen Angriff über sechs Stationen aufbaute und Brehm - allein vor Torhüter Juckelandt - das 2:2 markierte (63.).

Die Pumas waren jedoch nicht geschockt, spielten weiter nach vorn: Amling, der wie Stübing verzogen hatte, schickte Rockwell bei einem Konter auf die Reise. Nach einem Sprint von der Mittellinie bis zum gegnerischen Strafraum behielt dieser die Nerven, vernaschte einen Gegenspieler und schlenzte den Ball aus 15 Metern in den Winkel - 2:3 (78.). Danach drückten die Hausherren auf den Ausgleich, die Pumas waren über Konter gefährlich. Ein weiterer Treffer wollte jedoch weder hüben noch drüben fallen.