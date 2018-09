Die Longhorns haben Potenzial

Gradmesser, Härtetest, Standortbestimmung: Der Saisonauftakt der Basketballer der TS Herzogenaurach in der Regionalliga am morgigen Samstag (19.30 Uhr) hat es in sich. Denn mit dem TSV Breitengüßbach gastiert gleich ein Aufstiegsfavorit in der Sporthalle des Gymnasiums.

Ein besonderes Spiel wird dieses Duell vor allem für den neuen Coach der Longhorns, Nikola Jocic, der im Sommer just aus Breitengüßbach an die Aurach wechselte. "Interessanterweise beginnt die Saison gleich gegen die Mannschaft, bei der ich letzte Saison Co-Trainer war. Dementsprechend kennen ich alle Stärken und Schwächen der Güßbacher, was einerseits gut ist, da wir uns gut auf unsere Kontrahenten einstellen können. Andererseits ist es nicht ganz so gut, weil ich genau weiß, welches Potenzial diese Mannschaft hat."

Jocic meint damit das extrem erfahrene und eingespielte Team des TSV, dessen Stärke unter dem Korb liegt.Unter den Centerspielern aus Oberfranken finden sich prominente Namen wie der Ex-Bundesligaspieler Erik Land und der zweitligaerfahrene Moritz Wagner. Darüber hinaus hat der TSV mit Jörg Dippold einen exzellenten Schützen auf dem Flügel. Der Rest des Teams entstammt ausnahmslos dem Nachwuchsprogramm von Brose Bamberg, es sind also durchweg gut ausgebildete und spielintelligente Sportler, die sich exzellent aufs Verteidigen verstehen und jedem Gegner Schwerstarbeit abverlangen werden.

Drei Leistungsträger fallen weg

Die Longhorns dagegen backen kleine Brötchen, das Saisonziel heißt Klassenerhalt und - wenn möglich - einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Das wird kein Selbstläufer, denn einige Leistungsträger haben die TSH verlassen: Zuerst ist hier Topscorer Daniel Krause zu nennen, welcher sich in die ProB zum BBC Coburg verabschiedet hat. Sein Ausfall wird mit Sicherheit am schwersten zu kompensieren sein, da Spieler seiner Klasse in der Regionalliga rar gesät sind.

Zudem wird Vedran Nakic berufsbedingt die erste Saisonhälfte verpassen und erst im Januar wieder eingreifen können. Stefan Dinkel beginnt ein Referendariat und hat deswegen seine Basketballschuhe an den Nagel gehängt. Den Herzogenaurachern fehlt also ein Trio, das zusammen durchschnittlich auf 35 Punkte pro Partie kam und in der vergangenen Saison große Teile der Offensive trug.

Doch es gibt auch gute Nachrichten. Mit Larry Hall konnte ein hochklassiger Aufbauspieler gewonnen werden, der auf etliche Jahre internationale Erfahrung auf Zweitliganiveau zurückschauen kann und den Longhorns viel Stabilität verleihen kann. Ebenso ist der Kern des Teams (Kapitän Mike Kaiser, Tobias Übbing, Ben Gahlert, der jedoch noch an einer gebrochenen Hand laboriert, sowie Patrick Horstmann) erhalten geblieben, so dass die TSH auf ein solides Gerüst bauen kann.

Mehr Verantwortung

Drumherum sollen Nachwuchsspieler zum Einsatz kommen und gefördert werden. Hier sind allen voran Anthony Bauer, der nach langer Verletzungspause wieder genesen ist, und Juniorennationalspieler Manuel Feuerpfeil zu nennen, die mehr Verantwortung übernehmen sollen. Zudem werden auch die ProA-Spieler Nils Haßfurther, Marvin Omuvwie und Moritz Sanders vom Kooperationspartner Nürnberger BC mitwirken, wann immer es der Spielplan erlaubt. Je nach Aufstellung haben die Longhorns also eine der interessantesten und gefährlichsten Mannschaften der Liga. Wobei es in der Hinrunde wohl in erster Linie darum geht, sich als Team einzuspielen. Die Fähigkeiten, den Klassenerhalt zu schaffen, sind zweifelsohne vorhanden.

Das hat auch Trainer Jocic erkannt, der sich bei der TSH wohlfühlt und bei den Spielern sehr gut ankommt. Vor dem Duell mit Breitengüßbach betont er: "Unser Ziel muss es sein, den TSV nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Starten wir gut und bringen das Publikum schnell in Wallung, sehe ich gute Chancen. Wir haben hart trainiert und sind bereit, diese Aufgabe anzunehmen."