Die Aufstiege des TSV Vestenbergsgreuth: "Es war damals so gigantisch"

Nur sechs Jahre nach der Gründung am 1. Februar 1974 spielte der Fußballverein TSV Vestenbergsgreuth in der 4. Liga (damalige Landesliga), stieg 1987 in die Bayernliga auf und qualifizierte sich 1994 für die Regionalliga. Bis zur Zusammenarbeit mit der SpVgg Fürth 1996 stieg der TSV kein einziges Mal ab - eine einmalige Erfolgsgeschichte im Landkreis. Von den vielen Siegesfeiern bekam einer aber wenig mit: Helmut Lottes, damals Spieler und Funktionär des TSV, heute stellvertretender Vorsitzender und Bürgermeister, schrieb die Spielberichte für die Zeitung, während seine Mitspieler feierten. "Damals hat die Technik nicht so funktioniert, wie sie sollte. Da musste ich mit den Berichten oft von vorne anfangen", erinnert sich Lottes.

Größter Erfolg im Pokal

Wer über den TSV Vestenbergsgreuth spricht, kommt nicht um den größten Erfolg der Vereinsgeschichte herum: Der 1:0-Sieg des TSV gegen den deutschen Meister Bayern München in der DFB-Pokal-Hauptrunde. Damals, am 4. August 1994, erlebten 24 200 Zuschauer im Nürnberger Frankenstadion und 7,46 Millionen Zuschauer zu Hause an den Fernsehgeräten live, wie sich der FC Bayern München gegen die Regionalliga-Kicker des TSV Vestenbergsgreuth bis auf die Knochen blamierte. Das Staraufgebot der Bayern mit Oliver Kahn, Jean-Pierre Papin, Markus Babbel und Lothar Matthäus stand dem leidenschaftlich auftretenden Greuther Team entgegen, das ausnahmslos aus Amateurfußballern bestand: Bankkaufmann Frank Schmidt stand als Libero auf dem Platz, Versuchsmechaniker Harry Koch (später Profi beim 1. FC Kaiserslautern und deutscher Meister 1998) war Manndecker gegen Papin, Polizeiobermeister Werner Pfeuffer glänzte als Mittelfeldregisseur, und Industriemechaniker Roland Stein schoss das Tor, das die Bayern demütigte.

Vestenbergsgreuth schaut auf viele weitere Erfolge zurück: Gleich in seiner ersten Saison wurde der TSV unbesiegter Meister der C-Klasse Bamberg 3 (heutige A-Klasse) mit 44:4 Punkten und 109:18 Toren. Das Interesse am Entscheidungsspiel um die Meisterschaft war enorm: Gegen Wacker Trailsdorf sahen 2000 Zuschauer den 2:1-Sieg der Greuther. Der TSV stieg auf. Und auch im folgenden Jahr war der Höhenflug nicht zu bremsen. Mit 45:11 Punkten und 83:28 Toren wurde der TSV Meister der B-Klasse Bamberg 3 (heutige Kreisklasse).

Der Grund für den Erfolg waren nach Ansicht von Helmut Lottes natürlich die starken Fußballer. "Die Spieler, die damals in der Umgebung höherklassig gespielt haben, sind nach der Gründung zu ihrem Heimatverein zurückgekehrt. Es kamen auch immer gezielt Leute hinzu, die eine Anstellung in der Firma Martin Bauer hatten und sich als gute Fußballer bewehrt haben." Das Tee-Unternehmen "MaBa" stand von Anfang an hinter dem TSV, weswegen die Fußballer schnell den Spitznamen "Teekicker" hatten.

Der Erfolg geht weiter

Nach den ersten beiden Aufstiegen blieb Vestenbergsgreuth drei Spielzeiten in einer Liga, bevor 1979 der Aufstieg in die Bezirksliga und ein Jahr später in die Landesliga klappte. "Es sind immer gute Trainer da gewesen, die die Suche nach Perfektion weiter vorangetrieben haben", sagt Lottes über die erfolgreichen Aufstiegsjahre. "Wir wollten uns immer verbessern, haben gezielt Verstärkungen gesucht, die aber auch zum Verein passen mussten."

Irgendwann kamen die Verantwortlichen an die Grenze ihrer persönlichen Kapazitäten. Je größer der Erfolg war, desto mehr musste vorausschauend geplant werden. "Als wir Anfang der 90er kurz vor dem Aufstieg zur 2. Liga standen, haben wir uns mit dem Bau eines Stadions beschäftigt", erinnert sich Lottes. "Damals hätten wir noch ein Spiel gegen Unterhaching gewinnen müssen, um in die Aufstiegsrunde zu gelangen, was wir aber nicht geschafft haben." Im Nachhinein ist Lottes froh, dass kein Stadion gebaut werden musste: "Sonst hätten wir in Vestenbergsgreuth jetzt eine Ruine." Doch es musste eine Lösung her, denn den Vestenbergsgreuthern fehlte weiterhin die Infrastruktur für höherklassigen Fußball. "Es war damals so gigantisch und unvorstellbar", sagt Lottes. "Irgendwann war die Suche nach einem Partner naheliegend."

2007: Neues Team für den TSV

Den Partner fand der TSV 1996 in der SpVgg Fürth, die finanzielle Probleme hatte. Der damalige TSV-Vorsitzende Helmut Hack und der Fürther Präsident Edgar Burkart tüftelten die Idee des Beitritts der Greuther Fußballabteilung zur Spielvereinigung aus - und die Mitglieder stimmten zu. In Vestenbergsgreuth war es mit Herren-Fußball damit vorbei, der Verein blieb aber bestehen und stellte im Jahr 2007 eine neue eigene Mannschaft, die an die Erfolge der Vereinsgeschichte nahtlos anknüpfte: Im ersten Jahr in der A-Klasse 3 ER/PEG wurde der TSV Meister und stieg in die Kreisklasse auf. Zehn Jahre später folgte der erste Abstieg der Vereinsgeschichte als Tabellenletzter der Kreisklasse 1 ER/PEG. "Wir haben das Team nicht unter Druck gesetzt und haben den Abstieg hingenommen. Auch jetzt geht von uns kein Druck aus", sagt Lottes. Im Moment wird an einer neuen starken Mannschaft gebastelt, "wir sehen dann, ob wir wieder nach oben kommen, und wenn es nicht so sein sollte, ist das auch nicht schlimm".

Die Erfolgsgeschichte des TSV Vestenbergsgreuth in Zahlen

1974/75 Meister der C-Klasse (heute A-Klasse) Bamberg Gruppe 3

1975/76 Meister der B-Klasse (heute Kreisklasse) Bamberg Gruppe 3

1976/77 Vierter der A-Klasse (heute Kreisliga) Erlangen-Forchheim

1977/78 Vizemeister der Kreisliga

1978/79 Meister der Kreisliga

1979/80 Meister der Bezirksliga Mittelfranken

1980/81 Neunter der Landesliga Mitte

1981/82 Zwölfter der Landesliga

1982/83 Zehnter der Landesliga

1983/84 Zwölfter der Landesliga

1984/85 Vierter der Landesliga

1985/86 Dritter der Landesliga

1986/87 Meister der Landesliga

1987/88 Vizemeister der Bayernliga

1988/89 Dritter der Bayernliga

1989/90 Vierter der Bayernliga

1990/91 Zehnter der Bayernliga

1991/92 Vizemeister der Bayernliga

1992/93 Vierter der Bayernliga

1993/94 Achter der Bayernliga -> Qualifikation für die neu eingeführte Regionalliga Süd

1994/95 Fünfter der Regionalliga Süd

1995/96 Sechster der Regionalliga Süd

1996 Zusammenschluss mit der SpVgg Fürth, Aufnahme des gemeinsamen Spielbetriebs unter dem neuen Namen SpVgg Greuther Fürth

2007/08 Meister der A-Klasse 3 Erlangen/Pegnitzgrund

2008/09 Fünfter der Kreisklasse 2 ER/PEG

2009/10 Sechster der Kreisklasse 2 ER/PEG

2010/11 Dritter der Kreisklasse 2 ER/PEG

2011/12 Dritter der Kreisklasse 2 ER/PEG

2012/13 Siebter der Kreisklasse 1 ER/PEG

2013/14 Vierter der Kreisklasse 1 ER/PEG

2014/15 Sechster der Kreisklasse 1 ER/PEG

2015/16 Elfter der Kreisklasse 1 ER/PEG

2016/17 Zehnter der Kreisklasse 1 ER/PEG

2017/18 Sechzehnter der Kreisklasse 1 ER/PEG -> Erster Abstieg der Vereinsgeschichte

2018/19 Sechster der A-Klasse 1 ER/PEG