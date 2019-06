Der Underdog aus Hemhofen greift an

Die Footballer der Hemhofen Gechers reisten zum zweiten Auswärtsspiel in der Aufbauliga zu den Black Dukes aus Coburg. Bei optimalen Wetter kamen über 300 Zuschauer, um das Spiel der bis dahin ungeschlagenen Black Dukes gegen die Hemhofener zu sehen, die mit 27:12 gewannen.

Aufbauliga

Coburg Black Dukes - Hemhofen Gechers 12:27

Nach der unglücklichen Niederlage gegen Bamberg in der vergangenen Woche waren die Gechers auf Wiedergutmachung aus. Gleich mit der ersten Angriffsserie bewegten sich die Hemhofener tief aus der eigenen Hälfte über den Platz und belohnten sich mit einem Touchdown durch Lukas Philipp. Die darauffolgende Angriffsserie der Black Dukes wurde schnell gestoppt, wodurch die Gechers wieder in Ballbesitz kamen und durch einen Touchdown von Kai Meister auf 14:0 erhöhten. Kurz vor der Pause stellte Marcel Kessler mit einem erfolgreichen Kick den 17:0-Halbzeitstand für die Gechers her.

Coburg zu Fehlern gezwungen

Auch nach der Pause knüpfte Hemhofen konzentriert an die Leistung der ersten Halbzeit an und zwang die Black Dukes zu Fehlern. Ein verlorener Ball wurde von den Gechers gesichert und in der anschließenden Angriffsserie zu einem weiteren Touchdown durch Lukas Philipp getragen. Zum Abschluss des dritten Viertels stellte Marcel Kessler mit einem Field Goal die zwischenzeitliche 27:0-Führung her.

Im letzten Viertel machte sich das warme Wetter bemerkbar, es kam zu Fehlern auf beiden Seiten. Kurz vor dem Ende gelang den Black Dukes ein Touchdown durch einen langen Lauf des Quarterbacks. Der anschließende kurze Kick-off wurde von den Black Dukes gesichert, und so waren sie erneut in Ballbesitz. Mit einem langen Pass stellten sie den Endstand von 12:27 her. "Der Sieg hat der Mannschaft gut getan", sagte der Abteilungsleiter der Hemhofen Gechers, Theofanis Triantafillos. "Wir sind aber immer noch der Underdog aus dem Dorf, der sich gegen jeden behaupten kann."

Das nächste Spiel führt die Hemhofen Gechers am 14. Juli zum Spitzenreiter Nürnberg Silverbacks.