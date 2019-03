Der FSV Erlangen-Bruck setzt ein Ausrufezeichen

Was für ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf: Gegen die SpVgg Bayern Hof feierte der FSV Erlangen-Bruck einen Last-Minute-Sieg und hat damit Tuchfühlung zu den Nichtabstiegsplätzen der Fußball-Bayernliga Nord, aber weiterhin zwei Zähler Rückstand auf den TSV Abtswind, der die DJK Ammerthal mit 1:0 niederrang. Der SC Eltersdorf bezwang seinen Tabellennachbarn Großbardorf mit 6:2, obwohl zuvor eigentlich viel gegen die Quecken gesprochen hatte. Der ATSV Erlangen sicherte sich einen Punkt in Würzburg.

Bayernliga Nord

FSV Erlangen-Bruck - SpVgg Bayern Hof 2:1

So richtig freuen wollte sich FSV-Trainer Normann Wagner über den Befreiungsschlag nicht. Schuld daran war Debütant Vignon Amegan. Der nach langer Verletzungspause in der Winter-Transferperiode vom Stadtrivalen ATSV nach Bruck gewechselte Ballkünstler wirkte nur 24 Minuten mit, ehe er mit einer augenscheinlich schweren Knieverletzung ausschied. "Das ist richtig bitter für den Jungen", sagte Wagner über Amegan, der kurz zuvor den Ausgleich auf dem Schlappen gehabt hatte. "Wir sind nicht gut reingekommen", resümierte der Trainer über die Anfangsphase und den frühen Gegentreffer durch Patrik Kavalir (11.), der nach einem banalen Fehler der Innenverteidigung knipste.

"Danach haben wir Hof den Schneid etwas abgekauft", berichtete der 45-Jährige. Und das wurde belohnt. Nach einem Pfostentreffer von Jan Sperber traf Bastian Lunz im zweiten Versuch, Oliver Seybold scheiterte alleine vor dem Torwart. Die Ampelkarte gegen Hofs Matej Kyndl wegen wiederholten Fouls war Gift für das Erlanger Spiel, mehr und mehr zerfahrene Situationen kamen auf. Nach der Einwechslung von Moritz Fischer präsentierten sich die Hausherren quirliger. Prompt brachte Fischer nach einem herrlichen Diagonalball Adem Selmani perfekt in Aktion. Ausgerechnet Selmani, bis dahin nicht wirklich präsent, sorgte mit seinem Treffer in der Schlussminute doch noch für freudige Brucker Gesichter.

FSV: Beck - Amegan (24. Selmani), Sperber (61. Fischer), Djonbalic, Fromholzer, Kemenni (72. Ferizi), Eich, Lunz, Bauernschmitt, Daoud, Seybold

TSV Großbardorf - SC Eltersdorf 2:6

Was für ein Ritt auf der Rasierklinge für den SCE. "Wir hatten auch das nötige Glück", gestand Trainer Bernd Eigner nach dem Kantersieg. Es sprach eigentlich alles gegen die Quecken: Nur ein Auswechselspieler an Bord, der Bus verspätet, die Leibchen in der Heimat vergessen und mit dem ersten Angriff führten die Gastgeber mit 1:0. Doch dann nahm die Partie eine fast schon brachiale Wende. Eine Notbremse mit folgender Roter Karte gegen Großbardorf, der Ausgleich durch Maximilian Göbhardt und mit der zweiten Chance der Eltersdorfer Führungstreffer durch Tobias Herzner. "Da war das Spielglück auf unserer Seite", sagte Eigner. Gegen geschockte Hausherren legte Göbhardt direkt nach. Glück hatte der SC-Tross, dass der TSV den Anschluss bei einem Pfostentreffer verpasste. "Wir haben Ball und Gegner gut laufen lassen. Das haben die Jungs gut gemacht." Das Sonderlob verdiente sich die Mannschaft redlich: Gilt der kleine Großbardorfer Platz doch als extrem schwer zu bespielen, auch eine Überzahl bedeutet nicht unbedingt einen Vorteil.

SCE: Akbakla - Fuchs, Köhler, Janz, Kind, Stark, Göbhardt, Dotterweich, Said, Sengül (66. B. Herzner), T. Herzner (87. Bernhardt)

Würzburger Kickers II - ATSV Erlangen 1:1

Nach dem Eichhörnchenprinzip hamstert sich der ATSV Erlangen in Richtung Klassenerhalt: Bei der Zweitligareserve der Würzburger Kickers holte der Aufsteiger ein 1:1-Remis und baute seinen Vorsprung auf die Relegationsränge auf sechs Punkte aus. "Eine am Ende verdiente Punkteteilung", sagte ATSV-Abteilungsleiter Jörg Markert nach einer von beiden Seiten flott geführten Partie. "Es ging munter hin und her", analysierte er das Aufeinandertreffen zweier technisch beschlagener Mannschaften, die temporeich und offensiv in die Partie gingen. Die besseren Karten hatten die Würzburger, Ismailcan Usta erzielte die frühe Führung (10.). Doch die ATSVler ließen sich nicht ins Bockshorn jagen und nach einer halben Stunde traf Kevin Guerra vom Elfmeterpunkt zum Ausgleich. "Beide wollten den Siegtreffer, am Ende war das Remis aber absolut in Ordnung."

ATSV: Kraut - Krämer, Geißler (77. Forsch), Faßold (66. Markert), Yüce (67. Kulabas), Guerra, List, Marx, Ruhrseitz, Steininger, Mandelkow