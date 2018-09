Daniel Bickel und Tim Stärk überragen alle

Die SG Höchstadt/Gremsdorf marschiert weiter mit großen Schritten in Richtung Kreisklasse. Auch der formstarke SC Herzogenaurach-Nord konnte den Tabellenführer der Fußball-A-Klasse 1 ER/PEG nicht bremsen.

Erster Verfolger ist dank eines Heimerfolgs der TSV Vestenbergsgreuth. Weniger gut läuft es aktuell für den SC Aurachtal-Münchaurach.

In der A-Klasse 2 setzt sich die Erlanger Dominanz fort. Siemens Erlangen grüßt von der Tabellenspitze, dahinter rangieren die ebenfalls siegreichen Teams vom Türkische SV und dem BSC.

A-Klasse 1 ER/PEG

SG Höchstadt/Gremsdorf - SC H'aurach-Nord 5:1

Orhan Celik brachte den Favoriten Höchstadt auf Vorarbeit von Markus Uyar in Front (7.), Ramadan Chousein Imam schlug postwendend zurück. Er überraschte Aushilfstorwart und Spielertrainer André Ruschig mit einem Schuss ins kurze Eck. Die schnelle Antwort folgte erneut durch Celik. Weitere SG-Gelegenheiten blieben zunächst ungenutzt. Nach dem Seitenwechsel sah Gästespielertrainer Ismail Soner wegen Meckerns die Ampelkarte. Die numerische Überlegenheit wusste die Heimelf zu nutzen. Moritz Ackermann fand Celik, der die Vorentscheidung besorgte. Bis zum Schlusspfiff traten die Nordsterne nur noch durch einen weiteren Platzverweis für Tzouneit Ismail Sadik in Erscheinung. Höchstadt schraubte das Ergebnis durch Steffen Kratz und Celiks vierten Treffer in die Höhe.

TSV Vestenbergsgreuth - FSV Großenseebach II 2:0

Die Greuther siegten im durchweg fairen Topspiel verdient und halten so Anschluss an die Tabellenspitze. Nach ausgeglichenem Beginn brachte Patrick Stettner die Hausherren in Front, als er eine Flanke von Christian Fürstenhöfer in die Maschen köpfte. Stettner schoss auch das 2:0.

SpVgg Etzelskirchen II - SG Niederlindach 0:2

Im ersten Abschnitt sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie. Niederlindach hatte mehr vom Spiel, Etzelskirchen hielt bestmöglich dagegen. Nach dem Wechsel übernahmen die Gäste das Kommando. Murat Ciftci schoss die SG in Führung, Dominic Popp erhöhte.

ASV Möhrendorf II - SC Münchaurach 2:0

In einer über weite Strecken unspektakulären Partie fuhren die Hausherren wichtige Punkte im Abstiegskampf ein. Für die Gäste geht der Blick nach der vierten Niederlage in Serie nach unten. Möhrendorf ging durch Heinz Halmer in Front (20.). Stefan Müller beseitigte mit dem 2:0 letzte Restzweifel am Heimerfolg (65.). "Der Sieg war mehr als verdient und hätte bei konsequenter Chancenauswertung noch deutlicher ausfallen können", erklärte Heimtrainer Christian Seidel.

A-Klasse 2 ER/PEG

TSV Neunhof II - BSC Erlangen 0:1

Obwohl die Hausherren als Außenseiter in die Partie gingen, hielt der "Mythos" das Geschehen offen. Nach dem Wechsel ging es weiter hin und her. Als alles auf ein leistungsgerechtes Remis hinauslief, schlugen die Büchenbacher im Stile einer Spitzenmannschaft zu. Luigi Santoro nutzte einen Abwehrfehler der Heimmannschaft zum 1:0 (88.).

SV Bubenreuth - ASV Herpersdorf II 3:2

Die Gastgeber starteten traumhaft. Jakob Conrad (3.) und Sven Willers (7., 14.) schossen den Favoriten komfortabel in Führung, danach vergab die SV-Offensive reihenweise Hochkaräter. Dies rächte sich. Ein Abspielfehler des Torwarts brachte den ASV zurück, Sebastian Bayer traf (44.). In der zweiten Halbzeit ging der Bubenreuther Chancenwucher weiter, so dass Herpersdorf durch Alexander Zeltner sogar noch der Anschlusstreffer gelang (88.).

Türkischer SV Erlangen - SC Uttenreuth II 7:0

Firat Karadag traf auf Vorarbeit von Burak Adigüzel zur Führung (16.), Serkan Aydin legte per Doppelschlag nach (28., 33.). Bis zur Pause machten ein Gast per Eigentor (38.), erneut Aydin (43.) und Onur Celik (55.) das halbe Dutzend voll. Yavuz Cakin setzte in einer mehr als einseitigen Partie nach schönem Zuspiel von Emre Dinc den Schlusspunkt (72.).

SG Siemens Erlangen - SG Büg/Brand 2:0

Zwar gelang Branislav Dipanov früh der erste Erlanger Treffer (15.), danach scheiterte die SG reihenweise an Bügs starkem Torwart Steitferdt. Erst sechs Minuten vor dem Ende erlöste Milan Todorovic sein Team.

A-Klasse Bamberg 3

FC Thüngfeld - FSV Weingartsgreuth 7:1

Im Heimspiel gegen den FSV Weingartsgreuth kehrte der FC Thüngfeld in die Erfolgsspur zurück. Deutlich spannender hätte die Partie verlaufen können, wenn die Gäste ihre Großchance zur Führung genutzt hätten. Doch vom Elfmeterpunkt versagten Daniel Raicu die Nerven, Thomas Rupps parierte den Strafstoß, aus dem im Gegenzug die FCT-Führung durch Arber Gjidoda entsprang (11.). Per Doppelschlag sorgten Felix Bauer und Andreas Güttler für eine beruhigende Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel waren es weiterhin die Gastgeber, die zu Gelegenheiten kamen. Den vierten Treffer steuerte Gjidoda bei, Daniel Bickel fungierte wie schon bei den ersten Treffern als Vorlagengeber. Bickel selbst erzielte das 5:0, nach dem direkt folgenden Ehrentreffer des FSV durch Maximilian Leyh schraubten Bickel und Manuel Butterhof das Ergebnis in die Höhe. kow

SG Trabelsdorf/Lisberg II - FC Wacker Trailsdorf 0:13

Haushoch gewann der FC Wacker bei der hoffnungslos unterlegenen Spielgemeinschaft. Christian Popp (3., 38., 55.) und Denis Calinoiu (50., 52., 65.) steuerten je drei Treffer bei, Daniel Stenglein (9., 31.) sowie Nico Gebhardt (72., 84.) schnürten einen Doppelpack. Darüber hinaus trugen sich Bastian Bartak (28.), Niklas Rajczyk (29.) und Christian Spörl per Foulelfmeter (36.) in die Torschützenliste ein. "Wir wollten von Beginn an Druck aufbauen, das ist uns gelungen. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt", sagte der Gästecoach und achtfache Vorlagengeber Tim Stärk. kow