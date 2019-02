Crosslauf: Höchstadt verteidigt den Titel

Bei den bayerischen Crossmeisterschaften in Kammern gingen über 800 Teilnehmer an den Start - sechs davon vom LSC Höchstadt.

Der Erste war Hartmut Grau (M60) über 6250 Meter. Nach einer hartnäckigen Fußverletzung im vergangenen Jahr konnte er mit Platz 14 mehr als zufrieden sein. Im U23-Rennen, das zusammen mit den Klassen U18/U20 über 3750 Meter ausgetragen wurde, stand mit dem Achten der Europameisterschaften im Crosslauf, Nick Jäger aus Penzberg, absolute deutsche und europäische Klasse an der Startlinie. Der 20-Jährige, der regelmäßig in der Gruppe von Trainer Markus Mönius trainiert, ließ keinen Zweifel an einem Start-Ziel-Sieg. Dahinter reihten sich einer der besten deutschen Triathleten, Gabriel Algayer aus München, und die beiden LSCler Niklas Buchholz (5.) und Brian Weisheit (3.) ein.

Im Mittelstreckenrennen der Männer über 5000 Meter bescherte eine solide Teamleistung eine Mannschaftsmedaille. Von Beginn an setzte sich ein Trio der favorisierten LG Regensburg zusammen mit Tobias Gröbel aus Zusam ab. Dahinter folgten mit etwas Abstand die drei LSC-Läufer Martin und Bernhard Weinländer sowie Adrian König-Rannenberg. Vor der letzten Runde sah alles nach Mannschafts-Silber aus. Doch als die Höchstadter auf Platz 4 (M. Weinländer), 6 (König-Rannenberg) und 7 (B. Weinländer) ins Ziel liefen, hatte der LSC plötzlich Gold, denn in der letzten Runde musste der dritte Läufer aus Regensburg aufgeben. Brian Weisheit, der nur zehn Minuten nach dem U23-Rennen wieder an den Start gegangen war, kämpfte sich auf Platz 14.