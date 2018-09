Brand verbucht den ersten Dreier

Eine Unachtsamkeit nach einem Standard kostete Neuling Burk in Adelsdorf den ersten Punktgewinn in der Fußball-Bezirksliga. Besser machten es Mitaufsteiger Langensendelbach und die SpVgg Effeltrich.

Einen rabenschwarzen Saisonbeginn in der Kreisklasse 1 erlebte die SG Poxdorf/Eltersdorf/Möhrendorf, die sich dem SC Gremsdorf mit 0:16 geschlagen geben musste. Die SpVgg Reuth kassierte beim ATSV Erlangen zwar das erste Gegentor, führt die Tabelle aber vor den Gremsdorfer "Bixn" an.

Die DJK Schnaid/Rothensand führt die Bamberger Kreisklasse Süd nach dem zweiten klaren Erfolg mit sechs Punkten und 30:0 Toren an.

Bezirksoberliga Mittelfranken

SC Wernsb.-Weihenzell - TSV Brand 1:4

Brand übte anfangs mehr Druck aus und zwang die punktlosen Gastgeber zu einem taktischen Foul 30 Meter vor dem eigenen Tor. Carolin Horlamus' Versuch landete in der Wernsbacher Verteidigung, jedoch eroberte Stephanie Barabas im Sechzehner den zweiten Ball und schob flach zum 0:1 ein. Barabas erhöhte auf Vorlage von Lena Übel. Durch einen schweren Fehler in der Wernsbacher Abwehr schnürte Barabas schon nach einer halben Stunde ihren Dreierpack. Ein gescheiterter Weihenzeller Klärversuch landete bei Susanne Kolb, die auf Übel weiterleitete, welche per Vollspann aus 20 Metern die Entscheidung herbeiführte (54). Dem SC gelang durch einige Unstimmigkeiten in der Brander Defensive das 1:4 (60.). mg

SV Segringen - SpVgg Erlangen 1:1

Eine Halbzeit lang spielte die "Spieli" unter ihren Möglichkeiten. Doch der SV Segringen schoss laut Erlangens Trainer Kevin Schmidt nicht einmal auf das Tor von Miriam Polzer. Ein kurioses Eigentor brachte die Heimmannschaft in Führung: Nach einer eigentlich geklärten Situation traf der Ball die weglaufende Rafaela Apostolu an der Hacke. Von dort kullerte der Ball ins Netz. In der zweiten Halbzeit spielten die Erlangerinnen besser, vergaben aber die Chance zum Ausgleich durch einen Elfmeter, den Natalie Leyh im SV-Tor hielt. Eine Chance von vielen verwandelte Sara Denndorf zum 1:1. pia

Bezirksliga Mittelfranken 1

SC Adelsdorf - FC Burk1:0

Mit stark dezimiertem Kader ging Burk ins Derby. Unter anderem musste Stürmerin Alexandra Loukas zwischen die Pfosten. Nicht zuletzt deshalb sahen die Zuschauer zunächst ein gutes Spiel der Heimelf, die vor allem über die schnellen Außenspielerinnen Akzente setzte. Die FC-Abwehr konnte aber immer klären. Lediglich in der dritten Minute war die Defensive des Aufsteigers unachtsam, so dass Ronja Stern nach einem Eckball den einzigen Treffer erzielte. Auf der anderen Seite wehrte Keeperin Eva Funke einen Freistoß zur Ecke ab. Im zweiten Durchgang ergab sich ein ähnliches Bild. Adelsdorf dominierte, zog sich aber immer mehr zurück, um auf Konter zu lauern.

SV Langensendelbach - TSV Frauenaurach 3:2

Die Gastgeberinnen gingen früh in Führung, als eine TSVlerin einen Schuss von Martina Nögel unhaltbar abfälschte (7.). Kurz vor der Pause lenkte SV-Feldspieler-Torhüterin Kristin Distler einen Freistoß an die Latte, doch Alina Mahr war per Kopf mit dem Ausgleich zur Stelle. Nögel sorgte für die erneute Führung, diesmal brauchte sie bei ihrem Freistoß keine unabsichtliche Hilfe einer Frauenauracherin (63.). Nilüfer Kaya nickte eine Ecke aber zum abermaligen Gleichstand ein (77.), ehe mit Simone Konieczny die zweite Trainerin des Aufsteigers zuschlug und nach einem Eckball das Siegtor köpfte (80.).

Kreisliga 1 ER/PEG

FC Herzogenaurach - ASV Weisendorf 3:3

Die Weisendorferinnen starteten energisch und belohnten sich mit einem eingeschobenen Querpass zum 1:0. Kurz darauf fiel das 2:0 für den ASV. Einen gescheiterten Klärungsversuch der FClerinnen nutzten die Gäste zum 3:0-Halbzeitstand. Die FClerinnen standen in der zweiten Halbzeit defensiv solider und setzten gezielte Nadelstiche. Annika Spingler wurde durch eine Torwartgrätsche zu Fall gebracht und verwandelte den Elfer zum 1:3-Anschlusstreffer gleich selbst. Mit neuem Elan gelang das 2:3. Ein von Tina Jeschke getretener Freistoß senkte sich im Fünfer, und bevor der Torwart der Weisendorferinnen den Ball fassen konnte, kam Vanessa Thomann angerauscht und erzielte den Ausgleich.

SC Oberreichenbach - SV Hetzles 1:6

Hetzles startete hellwach und erzielten bereits in der 2. Minute den 1:0-Führungstreffer durch Lena Marsing. Trotzdem dauerte es bis kurz vor der Halbzeitpause, ehe erneut Marsing nach feinem Zuspiel von Katharina Straßner auf 2:0 erhöhte. Oberreichenbach bemühte sich in Hälfte Zwei um Offensivaktionen. Bei einem dieser Angriffe entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, obwohl die Hetzleser Spielerin vermeintlich den Ball gespielt hatte. Den Strafstoß berührte Torhüterin Sina Mehl zwar noch mit den Fingerspitzen, doch fand er trotzdem den Weg ins Netz. Hetzles reagierte: Xenia Kügler köpfte am kurzen Pfosten nach Ecke von Julia Wanger ein. Nadine Kellner schraubte das Ergebnis auf 4:1 hoch. Amelie Mehl schlenzte den Ball ins lange Eck zum 5:1 und bereitete das 6:1 von Kügler vor.

Kreisklasse 1 ER/PEG

FC Großdechsendorf - FC Dormitz 2:0

Von Beginn an zeigten sich beide Mannschaften in einem munteren, dynamischen Spiel. Die Dormitzerinnen arbeiteten dabei unablässig nach vorne. Gegenangriffe wurden durch das engmaschig gestrickte Abwehrnetz und die schnelle Spielverlagerung gut abgewehrt. Nach der Halbzeitpause machten die Damen wieder ordentlich Druck. Trotz der Defensivtaktik der Blau-Weißen hämmerte Meike Zimmermann den Ball zum 1:0 ins Netz (65.). Die kurzzeitige Verunsicherung der Dormitzerinnen nutzte Zimmermann zum 2:0 (82.).

SV Poxdorf - SC Gremsdorf 0:16

Zum ersten Mal mussten die Gremsdorfer Bixn ein Spiel 9 gegen 9 spielen. Das ist der neue sogenannte "Flex-Modus", bei dem eine Mannschaft bei zu wenig Spielerinnen ummelden kann. In diesem Falle nutzte der Gastgeber SG Poxdorf/Möhrendorf/Eltersdorf diese Möglichkeit. Das Spiel verlief sehr einseitig, wie es das Ergebnis auch aussagt. Die Gastgeberinnen hatten nicht den Hauch einer Chance. Sie kämpften und spielten aber fair, trotz der hohen Niederlage. Die Treffer für die Gäste erzielten Vanessa Herberger (6), Verena Oeser (3), Lena Oppelt (2), Natalja Kern (2), Sonja Lutz (2) und Luisa Staudigel.

SV Weilersbach - SpVgg Heßdorf 2:3

"Eigentlich weiß ich nicht, warum Heßdorf gewonnen hat", sagte Weilersbachs Trainer Florian Güttler. "Wir haben uns selten schlecht angestellt." Nur die Chancen verwertete der Gastgeber nicht so clever wie die SpVgg. Katrin Seeberger und Lea Gumbmann brachten die SpVgg Heßdorf in Führung (22., 51.). Joanna Neuner erzielte den Anschlusstreffer (53.), bevor Michaela Lochner den alten Abstand wiederherstellte (77.). Andreas Zöberlein verwandelte den zweiten Treffer für Weilersbach (83.). pia

Kreisklasse Süd

DJK Bamberg - DJK Schnaid-Rothensand 0:6

Die DJK Schnaid-Rothensand war von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft, erzielte fünf der sechs Treffer aber erst in Halbzeit Zwei. Tanja Fritsch gelang ein Hattrick (29., 47., 53.). Silvia Ulbrich (55.), Anna-Lena Schuberth (85.) und Natascha Teufel (87.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.