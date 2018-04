Brand siegt im Derby souverän

Der TSV Brand war dann doch eine Nummer zu groß für die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Lonnerstadt. Im mit Spannung erwarteten Verfolgerduell der Bezirksoberliga taten sich die Gastgeberinnen schwer und waren mit dem 0:2 noch gut bedient. In der Bezirksliga trauerte der SC Adelsdorf beim 2:2 gegen den Tabellenzweiten aus Nürnberg vergebenen Chancen hinterher, der TSV Frauenaurach ließ in Deutenbach nichts anbrennen.



Landesliga Nord: SpVgg Erlangen - SpVgg Bayreuth 0:3

Die Gastgeberinnen begannen hoch motiviert, mussten aber bereits nach fünf Minuten einen Rückschlag hinnehmen, als sich Hannah Marquard im Strafraum gegen zwei Erlangerinnen durchsetzte und zum 0:1 traf. Die "Spieli" ließ sich davon nicht beirren, berannte weiter das Bayreuther Tor, doch der letzte Pass kam oft nicht an, fehlende Konsequenz und die Torhüterin der Gäste taten ein Übriges, damit alle Versuche verpufften.

Das gleiche Bild bot sich in der zweiten Halbzeit, Erlangen schlug aus der spielerischen und chancenmäßig deutlichen Überlegenheit kein Kapital. Das rächte sich bei einem Konter, bei dem Sophie Lang nicht lange fackelte und auf 0:2 erhöhte (63.). Die "Spieli" versuchte, sich nicht hängen zu lassen, stellte auf einer Dreier-Kette um. Doch auch diese Maßnahme zeigte keine Wirkung. Die eigenen Möglichkeiten wurden weiterhin vergeben, ein unglückliches Eigentor besiegelte das Schicksal (74.).



Bezirksoberliga Mittelfranken: TSV Lonnerstadt - TSV Brand 0:2

Im Duell der Tabellennachbarn erwiesen sich die Gäste als das abgeklärtere Team. Brand fand schnell ins Spiel und setzte die bis dato auf eigenem Platz ungeschlagenen Lonnerstadterinnen unter Druck. Die ersten Chancen landeten zwar noch in den Händen von Torhüterin Yvonne Hagen, angesichts der Tatsache, dass die Gastgeberinnen nur ab und zu durch lange Bälle gefährlich wurden, bahnte sich der Brander Sieg aber an. Es dauerte allerdings bis zur 45. Minute, ehe Lena Übel nach einer Flanke von Nicole März per Kopf das verdiente 0:1 markierte.

Die zweite Halbzeit gestaltete sich ähnlich wie die erste, Brand gab weiter den Ton an und belohnte sich bereits in der 58. Minute: Nach Vorarbeit von März zog Daniela Puscha an der Strafraumkante ab und traf zum 0:2. Mit der Führung im Rücken nahmen die Gäste einige personelle Wechsel vor, was der Überlegenheit jedoch keinen Abbruch tat. Ein weiterer Treffer wollte jedoch nicht gelingen.



Bezirksliga Mittelfranken 1: SC Adelsdorf - TSV Falkenheim 2:2

Der Aufsteiger spielte vom Start weg auf Sieg, stand hinten sicher und ging durch einen Fernschuss von Anna Lena Mönius in Führung (15.). Auch danach hatte der SC den Tabellenzweiten im Griff, doch einer der wenigen Abschlüsse, die durchkamen, bedeutete den Ausgleich durch Nina Roß (37.). Doch Adelsdorf kam nicht aus dem Tritt, vergab aber einige Chancen, ehe ein Elfmeter verhängt wurde: Jana Scheidig trat an und verwandelte sicher zum 2:1 (43.). Nach der Pause dauerte es jedoch, bis die Heimelf ihre Ordnung gefunden hatte, und genau in dieser Phase erzielte abermals Roß das 2:2 (50.). Danach war der SC zwar wieder Herr der Lage, verpasste es jedoch, mehr aus seinen Chancen zu machen und musste sich mit einem Punkt zufrieden geben. Da wäre mehr drin gewesen.



Bezirksliga Mittelfranken Nord: STV Deutenbach - TSV Frauenaurach 2:6

Die Gäste gaben von Beginn an den Takt vor, zeigten viele schöne Spielzüge und nutzten einen Abwehrfehler durch Nilüfer Kaya zur Führung (8.). Dieselbe Spielerin legte nach einer Ecke per Kopf das 0:2 nach (25.). Weil der TSV danach einige Chancen liegen ließ, wurde es durch einen direkt verwandelten Freistoß von Katharina Kolb (43.) wieder spannend. Doch Frauenaurach ließ in der zweiten Halbzeit nichts anbrennen: Alina Mahr flankte auf Kaya, die per Kopf auf 1:3 erhöhte (54.), Larissa Ilgner drang mit Tempo in den Sechzehner ein und markierte den vierten Gästetreffer. Das 2:4 durch Julia Krauss (66.) fiel kaum ins Gewicht, denn Kaya schnürte den Viererpack, als sie nach Pass von Stephanie Seeberger mit einem abgefälschten Schuss erfolgreich war (75.). Für das Endergebnis sorgte Alina Mahr, als sie einen Freistoß aus 30 Metern direkt verwandelte (89.).



Kreisliga ER/PEG: FC Reichenschwand - SC Oberreichenbach 4:4

In der ersten Halbzeit sah es nicht nach einem Torfestival aus. Die frühe Gästeführung durch Sophia Heilscher (6.) glich Daniela Reif postwendend aus. Bis zum Pausenpfiff passierte nichts mehr, doch nach dem Seitenwechsel schlug das Pendel zunächst in Richtung Heimelf aus. Heilscher egalisierte das 2:1 durch Annika Litz (47.) zwar schnell (53.), doch Sophie Engelhardt (58.) und Reif (65.) brachten den FC auf die Siegerstraße. Mit einem Doppelschlag durch Marie Dörfler (71.) und Elisabeth Erbel (75.) kam Oberreichenbach aber noch zum verdienten Unentschieden.



Kreisliga ER/PEG: FC Herzogenaurach - SV Hetzles0:2

Nach der Pleite vor zwei Wochen, wollte der FCH in die Spur zurückfinden und den Erfolg aus dem Hinspiel wiederholen. Doch in einer ausgeglichenen Partie gerieten die Gastgeberinnen kurz vor der Pause durch ein unglückliches Eigentor ins Hintertreffen (44.). Nach dem Seitenwechsel drängte Herzogenaurach vergeblich auf den Ausgleich, fing sich stattdessen noch das 0:2 durch Sandra Benesch (81.) ein.



Kreisklasse 1 ER/PEG: SG Sack/Großgründl. - SC Gremsdorf 0:0

Die Gäste verpassten es, punktemäßig zu Platz 2 aufzuschließen. In einer fairen, aber ereignisarmen Partie trennten sich die Kontrahenten mit einem torlosen Unentschieden.



Kreisklasse 1 ER/PEG: SpVgg Heßdorf - TSV Drügendorf 1:0

Die neu gegründete Frauenmannschaft der SpVgg Heßdorf kommt langsam in Fahrt. Mit dem zweiten Saisonsieg kletterte die Mannschaft um Spielertrainerin Michaela Wahl auf den achten Tabellenplatz. Das Tor des Tages erzielte Keeperin Anja Schorr, die zwischenzeitlich ins Feld wechselte (77.).