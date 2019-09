Bayernliga: Der ATSV Erlangen rutscht weiter ab

Durch das vierte sieglose Spiel in Folge ist der ATSV Erlangen in der Fußball-Bayernliga Nord auf Rang 8 abgerutscht. Seine vier Punkte Vorsprung an der Spitze verteidigte der SV Seligenporten mit einem 2:0 in Ansbach. Die DJK Vilzing zog durch ein 4:1 gegen Schlusslicht FC Viktoria Kahl am spielfreien SC Eltersdorf auf Platz 2 vorbei. Die DJK Don Bosco Bamberg stellte mit dem dritten Saisonsieg den Anschluss ans Mittelfeld her.

Bayernliga Nord

ATSV Erlangen - DJK Ammerthal 2:4

Das 0:1 war kaum zu verteidigen: Konstantin Keilholz zog aus 30 Metern flach ab (18.). Daher brauchte der ATSV nicht besonders lange, um den Rückstand zu verdauen. Innerhalb von zwei Minuten drehten Tarik Sormaz und Daniel Geißler die Partie sogar: Sormaz wurde im Zuge eines Konters von Adem Daoud freigespielt und glich aus (31.). Geißler schloss eine gelungene Kombination zum 2:1 ab (33.).

"Die erste Halbzeit haben wir ordentlich gespielt", fand Jörg Markert. "Doch nach der Pause hatten wir einen Einbruch und individuelle Fehler", berichtete der ATSV-Teammanager. Daniel Gömmel nutzte eine flache Hereingabe zum erneuten Ausgleich (50.).

Patrick Pfahler spritzte in einen Querpass des kurz nach Wiederanpfiff eingewechselten Verteidigers Zoran Maksimovic und lief allein auf Keeper Michael Kraut zu (68.) und Christian Schrödl war mit dem 2:4 zur Stelle, nachdem ein Ammerthaler einen Eckball an die Latte geköpft hatte (71.).rup

ATSV: Kraut - Lindner (53. Maksimovic), Guerra, Kaja, Krämer, Markert, Melelo, Bajic, Geißler, Daoud (79. Cabrera Diaz), Sormaz (63. Fiebig)