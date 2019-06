Bayernliga: Bruck muss in die Relegation

Die meisten Entscheidungen sind am 33. Spieltag der Fußball-Bayernliga Nord gefallen: Der TSV Aubstadt ist dank des 2:0-Erfolgs bei der DJK Bamberg Meister und steigt in die Regionalliga auf. Die bisher punktgleiche DJK Gebenbach unterliegt dem SV Seligenporten und muss aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs mit Aubstadt in die Relegation. Auch für den FSV Erlangen-Bruck geht die Saison eine Woche länger. Zwar kämpfte sich die Mannschaft von Trainer Normann Wagner gegen die Würzburger Kickers II nach einem 0:3 auf 2:3 heran, dennoch ist der direkte Klassenerhalt nicht mehr möglich.

In der Relegation könnte es ein Wiedersehen mit der SpVgg Jahn geben. Die Forchheimer schickten den ASV Neumarkt mit 4:2 nach Hause und vermieden den direkten Abstieg. Der ASV Vach müsste zur vorzeitigen Rettung sein letztes Spiel gegen den ATSV Erlangen höher als 2:1 gewinnen, gleichzeitig darf der FC Sand beim Meister maximal einen Punkt holen.

Bayernliga Nord

FC Sand - ATSV Erlangen 1:0

Es war die 70. Minute, als Ahmet Kulabas so laut brüllte, dass auch die Zuschauer auf der anderen Seite des Sander Seestadions verwundert aufblickten. Der Erlanger Angreifer machte seinem Frust Luft, denn zum wiederholten Mal hatte der ATSV einen gut herausgearbeiteten Konter schlampig zu Ende gespielt. Auch bei Sand lief es nicht rund: Im Spiel nach vorne hakte es gewaltig, das Umschaltspiel funktionierte nicht und nach Ballgewinn agierten die Gastgeber behäbig und zu zaghaft. Trotzdem reichte es für die Halbzeitführung: Thorsten Schlereth ergatterte sich den Ball auf der linken Außenbahn und scheiterte mit seinem Schussversuch knapp. Die Erlanger schafften es jedoch nicht, die Situation zu entschärfen. Dominik Schmitt nutzte das gnadenlos aus: Mit einem Sonntagsschuss ließ er ATSV-Keeper Michael Kraut keine Abwehrchance (45.+2).

Nach der Pause hatte der ATSV Chancen durch Ismail Yüce (46.) und Tim Ruhrseitz (49.). Mehrmals lag der Ausgleich in der Luft - nur fallen wollte er nicht. Kurios wurde es in der Nachspielzeit: Die Gäste warfen alles nach vorne und verloren den Ball. Adrian Reith und Shaban Rugovaj sprinteten in Richtung ATSV-Gehäuse, doch beim Abspiel wollte der Unparteiische eine Abseitsposition erkannt haben und pfiff Reiths Treffer zurück. Eine klare Fehlentscheidung, denn Reith startete aus der eigenen Hälfte. Sollte ein direkter Vergleich zwischen dem FC Sand und dem ATSV Erlangen über den direkten Klassenerhalt entscheiden, könnte der nicht gegebene Treffer noch zum Thema werden.

ATSV: Kraut - Kleefeld, Guerra (46. Kulabas), Marx, Vargas Flicker (80. Faßold), Yüce (70. Fiebig), List, Ruhrseitz, Steininger, Geißler, Markert

FSV Erlangen-Bruck - Würzburger Kickers II 2:3

"Offenbar haben noch nicht alle Spieler den Ernst der Lage erkannt", ärgerte sich Normann Wagner. Der FSV-Coach vermisste gegen die Rothosen die grundlegenden Tugenden im Abstiegskampf. Kratzen, beißen, kämpfen war gefragt. Auf dem Spielfeld sah das jedoch ganz anders aus. Individuelle Fehler brachten die Gastgeber bereits bis zur Halbzeitpause mit 0:2 ins Hintertreffen (13., 27.). Mitte der zweiten Hälfte legten die Mainfranken dann den dritten Treffer nach. "Erst jetzt haben wir alles probiert. Da war das Spiel aber quasi schon entschieden", wachte die Heimelf nach dem Geschmack ihres Trainers viel zu spät auf.

Oliver Seybold ließ mit einem Doppelschlag in der Schlussviertelstunde aber noch einmal Hoffnung bei den Gastgebern aufkommen. Nach einem Schnittstellenpass von Adem Selmani war der Torjäger aus zwölf Metern ebenso erfolgreich (76.) wie kurz darauf nach einem Selmani-Freistoß auf den zweiten Pfosten (86.). Zum Remis reichte es nicht mehr, aber selbst ein Punkt hätte die Brucker Elf nicht vor der Relegation bewahrt.

FSV: Beck - Sperber, Schenker (63. Ferizi), Djonbalic, Lala, Ortner, Cagli, Lunz (69. Geinzer), Bauernschmitt, Wilke (46. Selmani), Seybold

SC Eltersdorf - Würzburger FV 0:1

"Die erste Halbzeit war enttäuschend von uns", fand Bernd Eigner nach dem letzten Heimspiel der Saison deutliche Worte. Der Quecken-Coach vermisste vor allem die richtige Einstellung bei seiner Mannschaft, die folgerichtig kurz vor dem Seitenwechsel in Rückstand geriet. Nach einer Standardsituation markierte Marc Hänschke die Gästeführung (39.). Auf der anderen Seite ließen die Mainfranken kaum mal etwas Gefährliches zu.

Im zweiten Abschnitt gingen die Hausherren zwar engagierter zu Werke, erspielten sich auch die eine oder andere Torchance und präsentierten sich durchaus auf Augenhöhe mit dem Tabellendritten, an der Gemütslage ihres Trainers und dem Gesamteindruck änderte dies nach 90 Minuten aber wenig. "Es ist enttäuschend, wie wir die Saison abschenken", schimpfte Eigner nach dem sechsten sieglosen Spiel in Folge.thn

SCE: Akbakla - Kind, Janz (46. Bär), Schäferlein (55. Sergül), Köhler, Woleman, Göbhardt, Said, Dotterweich (69. Drießlein), B. Herzner, T. Herzner