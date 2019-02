Auswärtssieg in Weiden nimmt der TSH den Druck

Die Handballer der Turnerschaft Herzogenaurach haben sich etwas Luft im Abstiegskampf der Bezirksoberliga verschafft. Beim direkten Abstiegskonkurrenten HC Weiden holten die Herzogenauracher einen ungefährdeten 29:24-Auswärtserfolg.

Bezirksoberliga

HC Weiden - TS Herzogenaurach 24:29

Die Begegnung hatte den Charakter einer Vorentscheidung. Besonders für die Hausherren aus Weiden, die nach der Niederlage wohl die letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt begraben müssen.

Die TSH erwischte den etwas besseren Start und erarbeitete sich durch eine erneut sehr stabile Abwehr einen kleinen Vorsprung (5:3). Allerdings war die Partie von ständigen Führungswechseln geprägt: Die Gastgeber fanden besser ins Spiel (8:6-Führung), die Herzogenauracher antworteten mit einem 4:0-Lauf. Das Team um Kapitän Jonas Hirning ging - dank zweier Treffer durch ihn selbst und weiteren zwei durch Spielertrainer Ingo Kundmüller - mit einer verdienten 13:10-Führung in die Pause.

Diesen positiven Schwung nahmen die Herzogenauracher mit in die zweite Hälfte und bauten den Vorsprung konsequent aus. "Wir haben das Spiel von Anfang an dominiert und uns nie aus dem Konzept bringen lassen", sagt Kundmüller. Die Mannschaft kontrollierte das Spielgeschehen nach Belieben. Über eine sehr stabile Abwehr, die in der Anfangsviertelstunde des zweiten Spielabschnitts lediglich drei Treffer der Hausherren zuließ, und einen effizienten Angriff wurde den Gastgebern der Zahn gezogen und die Partie nach 45 Minuten vorentschieden (21:13).

Co-Trainer Norbert Münch nutzte das, um durchzuwechseln und allen Spielern Einsatzzeit zu geben, sodass sich nahezu alle Akteure in die Torschützenliste eintrugen. Im Gegensatz zu den vergangenen Spielen war die Chancenverwertung wieder deutlich besser. "Es hat sich ganz klar gezeigt, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt hat und jetzt in der Rückrunde belohnt wird, während in der Hinrunde teilweise noch Lehrgeld bezahlt werden musste", sagt Kundmüller.

TSH hat es in der Hand

Der HC Weiden kämpfte verzweifelt, verkürzte aber nie auf weniger als fünf Treffer und musste als der verdiente Verlierer vom Platz gehen. Die Herzogenauracher haben den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze mit diesem Auswärtserfolg auf drei Punkte gegenüber Nabburg/Schwarzenfeld ausgebaut und sich eine gute Ausgangssituation für die Schlussphase der Saison erarbeitet. Trainer Kundmüller blickt positiv nach vorne: "In Summe sind wir auf einem guten Weg und wollen gegen Naabtal am 10. März direkt daran anknüpfen. Ein Sieg in diesem kommenden Spiel würde uns einiges an Druck von den Schultern nehmen."

TSH: Kammerer K. , Kammerer S. - Theiss, Hirning (7/1), Hablowetz (1/1), Kares (2), Freund (2), Bellmann (4), Kundmüller (5), Sieber (3), Jonas (4/1), Wayand T. (1)