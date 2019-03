Aufwärtstrend der TS Herzogenaurach und der HSG Niederlindach hält an

Die Bezirksoberliga-Handballer der TS Herzogenaurach haben am vergangenen Sonntag einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Durch eine souveräne Vorstellung in einem unterhaltsamen Spiel gingen die Herzogenauracher gegen die Gäste aus Naabtal mit 36:32 als der verdiente Sieger vom Platz. Auch die HSG Erlangen/Niederlindach gewann gegen die dritte Mannschaft von Erlangen-Bruck mit 32:27. Damit siegt die HSG zum dritten Mal in Folge.

Bezirksoberliga

TS Herzogenaurach - SG Naabtal 36:32

Es entwickelte sich eine temporeiche Partie, in der die Abwehrreihen auf beiden Seiten in der Anfangsphase keinen richtigen Zugriff bekamen und somit viele einfache Treffer fielen. Während die Herzogenauracher weiterhin effizient ihre Chancen verwerteten, taten sich die Gäste in ihrem Angriffsspiel schwerer und die Schuhstädter ließen im Verbund mit einem gut parierenden Torhüter Kai Kammerer kaum einen Treffer zu, sodass in der 15. Minute bereits ein ordentlicher Vorsprung erarbeitet wurde (12:6). Die Hausherren bestimmten nun die Begegnung und zeigten eine ihrer besten Saisonleistungen in der ersten Hälfte. Bis zur 50. Minute betrug der Vorsprung stets mindestens sieben Treffer und die TSH sah bereits wie der souveräne Sieger aus.

Dementsprechend wurde viel durchgewechselt auf Seiten der Herzogenauracher, wodurch der bisherige Spielfluss etwas gestört wurde. Der Gegner aus Naabtal witterte nach einigen gelungenen schnellen Treffern wieder etwas Morgenluft und kam innerhalb von sechs Minuten bis auf drei Treffer heran (33:30). Das Spiel wurde somit noch spannend, da bei den Gästen in dieser Phase jeder Wurf das Ziel fand. Die Abwehr der Hausherren agierte zu passiv und glücklos. Der SG Naabtal wurde es zu einfach gemacht, sich wieder heran zu kämpfen. "Wir wollten jedem Spieler seine Einsatzzeiten geben und da kann es durch die vielen Wechsel schon einmal passieren, dass es nicht mehr so läuft", sagte TSH-Trainer Norbert Münch, der schließlich doch noch einmal reagierte und die erfahrenen Spieler Ben Schwandner und Jonas Hirning brachte, die die längere Torflaute beendeten.mt

TSH: Langer, Kammerer - Kares (3), Hirning (6), Welker, Hablowetz (5), Y. Wayand (1), Freund, T. Wayand (2), Bellmann (2), Kundmüller (5), Sieber (5), Jonas (2), Schwandner (5), Münch

HSG Erlangen/Niederlindach - TV Erlangen-Bruck III 32:27

Erneut war die Abwehr der Schlüssel zum Erfolg: Die HSG erwischte den besseren Start, wie geplant wurde der erste Angriff der Gäste abgewehrt und durch einen Tempogegenstoß von Björn Hauer verwandelt. In den ersten zehn Minuten ließ die HSG nur zwei Treffer der Gegner zu. Im gebundenen Spiel lief es noch nicht geschmeidig und so schafften es die Brucker, auf zwei Treffer heranzukommen. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung, einer starken Moral und dem enormen Siegeswillen sammelte sich die HSG wieder und setzte sich kurzzeitig sogar auf sieben Tore ab.

Die Gäste warfen in der zweiten Halbzeit alles in die Waagschale, um der drohenden Niederlage entgegenzuwirken. Die Ab Abwehrreihen und der starke Torben Schindler ließ ab der 40. Minute nicht mehr viel zu. Im Angriff zeigte die HSG ab dieser Phase die wohl beste Saisonleistung. Vor allem Maximilian Willert zeigte eine couragierte Leistung und baute die Führung für sein Team weiter aus. "Wir waren von Beginn an höchst motiviert und so konnte bereits in den ersten Minuten des Spiels der Grundstein für den Erfolg gelegt werden", sagte Torhüter Lukas Hückel. "Kleinere Schwächephasen, in denen Bruck am Anschluss schnupperte, konnten wir durch einen starken Zusammenhalt souverän überwinden, sodass am Ende wohl ein verdienter Sieg für uns heraussprang."

Auch HSG-Trainer Klaus Watzinger war nach der Partie höchst erfreut: "Das war eine sehr ansprechende Leistung meiner gesamten Mannschaft gegen einen gut besetzten und starken Gegner, der bis zum Spielende alles abverlangte."me

HSG: Hückel, Schindler - Brunner (4), Erhardt (3), Gilg (1), Gumbert, Hauer (1), Laubmann (2), Loncar (5), Sackmann, Schmieding, J. Stübinger, L. Stübinger (9/2), Willert (7)