ASV Weisendorf verliert den Anschluss

Der TSV Brand hatte sich in der Bezirksoberliga beim Duell mit Tabellennachbar SV Segringen mehr erhofft als die erneute Punkteteilung (2:2). Der TSV Frauenaurach baut hingegen durch den knappen Sieg über Schnaittach, bei dem sich die Gastgeber über weite Strecken mindestens auf Augenhöhe präsentierten, seine Tabellenführung in der Bezirksliga aus.

Adelsdorf zeigt gegen die SpVgg Erlangen II mit einer veränderter, offensiveren Spielweise und behält beim 4:1-Sieg drei wichtige Punkte gegen den Abstieg. Die größere Laufbereitschaft und der unbedingte Siegeswillen geben den Ausschlag für den 2:0-Erfolg des SV Hetzles in Weisendorf. Damit führt Hetzles die Tabelle der Kreisliga ER/PEG vorerst vor Oberreichenbach an.

Bezirksoberliga

SV Segringen - TSV Brand 2:2

Im Hinspiel hatten sich die Brander Damen vom SV Segringen mit 3:3 getrennt und auch im Rückspiel mussten die Punkte geteilt werden. Katharina Haas schob nach einer Flanke von Nicole März den Ball per Dropkick flach ins lange Eck ein (8.). Weil Brand danach unkonzentriert war, erzielte Luisa Härtl den Ausgleich (14.). In den nächsten Minuten stabilisierten sich die Brander Damen wieder etwas und kamen einige Male vor das gegnerische Tor. Doch auch der SV spielte sich immer wieder gefährlich heran. Als eine Abseitsstellung unerkannt blieb, nutzte Anika Walter diese Chance zum 2:1-Führungstreffer (26.). Im Anschluss wurde die Partie zunehmend hektisch. In der zweiten Hälfte setzte Brand die Heimelf zunächst unter Druck. Torhüterin Johanna Stegmaier kratzte einige Segringer Bälle von der Linie. Erst in der Nachspielzeit gelang Daniela Puscha der ersehnte Ausgleich.

SV Sulzkirchen - TSV Lonnerstadt 0:1

Der TSV Lonnerstadt hat den erst zweiten Sieg der Saison geholt. Beim SV Sulzkirchen reichte der Treffer von Christina Spörl aus der elften Minute, um die ersehnten Punkte einzufahren. Mit sechs Punkten steht der TSV dennoch auf dem letzten Tabellenplatz. Zum rettenden Ufer sind es acht Punkte.

Post SV Nürnberg - SpVgg Erlangen 1:0

Nach fünf Siegen musste sich die SpVgg Erlangen dem Post SV Nürnberg mit 0:1 geschlagen geben. Der Post gehörten auch die ersten Chancen der Partie: Friederike Unruh scheiterte mit einem Freistoß aus 22 Metern aus zentraler Position an der Erlanger Torhüterin Chiara Vetter (12.). Die ersten Nadelstiche setzten die Gäste erst nach rund 20 Minuten, als zunächst ein Fernschuss sein Ziel weit verfehlte, dafür jedoch ein Freistoß aus spitzem Winkel die Latte küsste. Aus einer von Viola Schmidt getretenen Ecke resultierte erst ein Kopfball aus dem Getümmel, der von der Torhüterin noch pariert wurde, der Nachschuss von Andrea Thomas aus dem Gewühl heraus landete dann doch in den Maschen zum 1:0 (68.). Die Erlanger brauchten danach einige Momente, um sich wieder zu sortieren, verpassten den Anschlusstreffer mit einem schnell ausgeführten Freistoß nur knapp (76.) und fuhren ohne Punkte heim.

Bezirksliga

FC Schnaittach - TSV Frauenaurach 0:1

Zwischen Schnaittach und dem Tabellenführer entwickelte sich ein rassiges Spiel. Beide Teams schenkten sich nichts. Nach einer Doppelchance von Schnaittachs Nicole Schütz und Nadine Vogl (17.) kam auch der TSV zu seinen Chancen, die Torfrau Stefanie Link entschärfte. Im zweiten Durchgang gab es auf beiden Seiten weniger Möglichkeiten. Schnaittach vergab einen Foulelfmeter (65.). Nilüfer Kaya erzielte nach einer Ecke das 1:0 (79.) und Frauenaurach brachte das Ergebnis über die Zeit, auch wenn Katharina Gumbrecht noch mit Gelb-Rot vom Feld musste (83.). SC Adelsdorf - SpVgg Erlangen II 4:1

Die Heimelf zeichnete sich in der ersten Halbzeit durch viele Chancen aus. Alicia Martin erzielte nach einem Sololauf die Führung (10.). Der Gast kam besser aus der Pause und glich durch Miriam Strangl aus (56.). Den Wachrüttler brauchte Adelsdorf scheinbar, eine Minute später gelang Maria Funke das 2:1 aus 30 Metern. Die Gäste kamen danach nur noch selten vor das SC-Tor, während Adelsdorf effektiv war. Alexandra Riedelmeier (63.) und Anna Lena Mönius (85.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Kreisliga

ASV Weisendorf - SV Hetzles 0:2

Weisendorf setzte immer wieder Nadelstiche über die schnellen Offensivkräfte. In der 25. Minute ging Hetzles dennoch in Führung: Eine von Carina Mehl getretene Ecke nahm Amelie Mehl direkt. Die Weisendorfer Torhüterin Helena Tontsch wehrte den ersten Versuch zwar ab, gegen den Nachschuss von Nadine Kellner war sie aber machtlos. Im zweiten Durchgang vergab Hetzles einige gute Chancen und musste lange zittern, doch in der 81. Minute fiel das für den SV erlösende 2:0: Einen zu kurz geratenen Rückpass auf die Torhüterin schnappte sich Amelie Mehl und schloss unhaltbar ins lange Eck ab. Weisendorf warf nochmals alles nach vorn, wurde aber nicht belohnt.

FC Herzogenaurach - FC Pegnitz II 5:1

Der FC Herzogenaurach machte von Beginn an alles richtig: Erika Koffler (3.) und Annika Spingler (8.). sorgten für die schnelle 2:0-Führung. Auch vom Gegentreffer durch Ina Werwein in der 24. Minute ließen sich die Pumas nicht beirren und zeigten in der zweiten Halbzeit eindrucksvollen Fußball. Elena Dehmer (51., 66.) und Sylvia Körber (81.) trafen zum 5:1.