Höchstadt a. d. Aisch vor 23 Stunden

Eishockey

Alligators-Teammanager Daniel Tratz zur Sonthofen Pleite: "Eishockey ist ein schwieriger Sport"

Die Höchstadt Alligators gehen selbstbewusst in den letzten Spieltag der Verzahnungsrunde in Erding. Teammanager Daniel Tratz bedauert die Insolvenz des größten Konkurrenten und fordert volles Haus in den Play-offs.