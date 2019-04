Alligators mit neuem Coach: Sekera übernimmt in Höchstadt

Zahlreiche und intensive Gespräche hätten die Verantwortlichen des Höchstadter Eishockeyclubs in den letzten Wochen mit Trainer-Kandidaten aus dem In- und Ausland geführt, heißt es in einer Pressemittelung des Vereins. Doch sei die erste wichtige Personalie für die Oberligasaison 2019/2020 geklärt: Der neue Cheftrainer der Höchstadt Alligators heißt Martin Sekera. Der 47-jährige Deutsch-Tscheche wechselt vom Ligarivalen ERC Sonthofen nach Höchstadt.

Sekera, der als Spieler für den EV Lindau aktiv war, beendete im Frühjahr 2016 im Alter von 44 Jahren seine Karriere, nachdem er sich eine schwere Halswirbelverletzung zugezogen hatte. Er begann 1993/1994 im Herrenbereich bei seinem Heimatverein HC Pardubice in Tschechiens höchster Spielklasse, 1995 wechselte er dann nach Deutschland zum GEC Nordhorn. Nach einer kurzen Rückkehr nach Tschechien folgten weitere deutsche Stationen: ETC Crimmitschau, Lausitzer Füchse, Eislöwen Dresden, Moskitos Essen, Fischtown Pinguins Bremerhaven, Selber Wölfen, EHV Schönheide, Jonsdorfer Falken und zuletzt beim EV Lindau. Dabei sammelte Martin Sekera in Deutschlands zweit- bzw. dritthöchsten Ligen in 750 Pflichtspielen 820 Scorerpunkte.

Erfahrung als Trainer

In Selb arbeitete er zusätzlich als Nachwuchstrainer, bei seinen späteren Stationen in Schönheide und Jonsdorf war er Spielertrainer. Während seiner Zeit beim EV Lindau trainierte Sekera den Nachwuchs von den Kleinschülern bis zu den Schülern und auch in Höchstadt wird er sich nicht ausschließlich um die erste Mannschaft kümmern, sondern seine Erfahrungen und Ideen ebenso im Nachwuchsbereich der Young Alligators einbringen.

Vor der vergangenen Saison bekam Sekera seinen ersten reinen Trainerjob im Herrenbereich beim ERC Sonthofen, nachdem der vorherige Bulls-Trainer Heiko Vogler mitten in der Planungsphase dem Verein den Rücken gekehrt hatte. Mit den Bulls landete er in der Meisterrunde der Oberliga einen Platz hinter seinem neuem Verein, nachdem es dort vor allem personell nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hatte.

Ab sofort soll Sekera seine langjährige Erfahrung und Kenntnisse aus über 20 Jahren als Eishockeyprofi in Deutschland beim Höchstadter EC einbringen. Wichtig sei ihm, ein Team mit einer gesunden Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern zu bilden, in dem jeder seinen Platz finden könne und damit auch zufrieden sei.

"Wir sind nach vielen Gesprächen zu dem Entschluss gekommen, dass Martin Sekera eine sehr gute Lösung für den HEC ist und gut zu uns passt. Er weiß um die Schwere der Aufgabe und war sofort bereit, sich dieser zu stellen. Martin kennt zudem die Oberliga Süd und den HEC. Er weiß, was auf ihn zukommt und wird den angestrebten Umbruch im Kader mit uns gemeinsam umsetzen", sagt HEC-Sportvorstand Jörg Schobert.

Kaderplanung wird intensiver

Gemeinsam mit Sekera werden die HEC-Verantwortlichen nun die Planungen für die neue Saison intensivieren. Martin Sekeras erste Worte als HEC-Coach: "Wir brauchen jetzt das Vertrauen und die Zeit, um unsere Pläne umzusetzen. Als gegnerischer Spieler war es nicht leicht, nach Höchstadt zu kommen, denn die Fans dort pushen ihre Mannschaft in jedem Spiel nach vorne. Ich freue mich darauf, als Trainer ein Teil dieser Gemeinschaft zu werden und hoffe, dass auch in der kommenden Saison das Publikum hinter uns steht und uns unterstützt."