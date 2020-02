Alligators lassen nichts anbrennen

Dritter Sieg in Folge für den Höchstadter EC: Gegen die Löwen Waldkraiburg setzte sich das Team von Trainer Mikhail Nemirovsky im Höchstadter Eisstadion mit 5:2 durch.

Verzahnungsrunde

Höchstadter EC - EHC Waldkraiburg 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Die Alligators starteten mit Schwung ins Spiel und hatten im ersten Angriff direkt die erste Chance duch Anton Seewald. Sein Schuss stellte den Waldkraiburger Goalie Kevin Yeingst vor ein mittelschweres Problem, doch kein Spieler in Grün stand zum Abstauben bereit. Die Höchstadter wollten das Kommando früh an sich reißen, doch kleinere technische Fehler verhinderten mehr Druck und bescherten auch den Gästen die eine oder andere Chance.

Ab Spielminute 6 wurde der HEC zwingender: Milan Kostourek brachte zweimal den Puck scharf vors Tor, fand aber keinen Abnehmer. Jiri Mikesz hätte nur Sekunden später gleich zweimal die Führung erzielen können. Doch spätestens als Juris Upitis frei durchbrach und im Eins-gegen-eins die Scheibe rechts am Tor vorbei schoss, mussten sich die Alligators Chancenwucher unterstellen lassen (8.). Nachdem auch Kostourek erfolgslos geblieben war, schickte Max Cejka Seewald auf der linken Seite, der Höchstadter Topscorer holte sich mit einem trockenen Schuss den nächsten Punkt und brachte sein Team verdient in Front (10.).

Goalie Yeingst sorgte wenige Minuten später für die erste Höchstadter Überzahl. Er stellte Seewald in letzter Sekunde ein Bein. Die größte Chance in den nächsten zwei Minuten hatten aber die Gäste durch den Ex-Höchstadter Tomas Rousek (15.). Das zeigte Wirkung, die Alligators gingen für den Rest des Powerplays zu wenig Risiko. Max Otte handelte sich eine Minute vor dem Ende eine Strafe ein und bescherte seinen Team 1:02 Minuten Unterzahl zum Start in Abschnitt 2.

Es wurde mehrfach brenzlig vor HEC-Goalie Benni Dirksen, aber die Alligators überstanden diese Phase unbeschadet. Stattdessen legten sie auf der anderen Seite das 2:0 nach: Thilo Grau bediente in unmitelbarer Tornähe stark Florian Seelmann, der den Puck irgendwie am Goalie vorbeibrachte (23.). Die Freude wurde allerdings schnell getrübt, denn Vitalij Aab handelte sich eine Strafe ein und in Unterzahl verteidigte Höchstadt viel zu lasch. Die Gäste durften durch das Angriffsdrittel spazieren und Michael Trox schloss erfolgreich ab (24.).

Insgesamt blieb Höchstadt aber stärker. Grau spielte erneut einen klugen Pass, diesmal auf Daniel Tratz, der aber vergab (29.). Als Richard Stütz auf der Strafbank saß, narrte Seewald die Waldkraiburger Defensive, belohnte sich aber nicht mit dem Tor. Als die Alligators kurz darauf mit einem Mann mehr auf dem Eis standen, vergab Kostourek noch, doch nach einem scharfen Schuss von Stütz, dem Grau noch eine andere Richtung mitgab, stand er richtig und staubte zum 3:1 ab (34.). Auch das nächste Tor ging auf sein Konto: Seewald sah ihn völlig frei unmittelbar vor dem Goalie stehen und der Rest war eine einfache Übung (38.).

58 Sekunden Unterzahl standen für Höchstadt zu Beginn des Schlussabschnitts noch auf der Uhr, verstrichen aber ohne Gegentor. Die Alligators verwalteten den Vorsprung und lauerten auf das fünfte Tor. Kostourek brach nach einem Pass über zwei Drittel des Spielfelds frei durch, scheiterte aber am Pfosten (47.). Waldkraiburg hatte sich noch nicht aufgegeben und wurde belohnt: Wieder war es Trox, der vor Dirksen abstaubte (50.). Kurz darauf hatten die Alligators Riesenglück, sich nicht noch ein Gegentor zu fangen: Rousek lief alleine auf Dirksen zu, schoss aber links vorbei.

Die Gäste hatten etwas Oberwasser und den Alligators gelang kaum Entlastung. Der glücklose Upitis hätte den Deckel drauf machen können, doch so blieb es beim Dauerdruck der Löwen (56.). Die Zeit arbeitete aber für die Gastgeber und als der EHC den Goalie vom Eis nahm, machte Mikesz von der Mittellinie den Deckel drauf (60.).