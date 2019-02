Adrian König-Rannenberg: Persönliche Bestzeit trotz Vollbremsung

Mehrere Welt- und Europabestzeiten wurden bei der deutschen Hallenmeisterschaft in der Arena Leipzig aufgestellt. Weniger hohe Ambitionen hatte der einzige Starter des LSC Höchstadt: Adrian König-Rannenberg wollte den Vorlauf über 1500 Meter überstehen und sich einen Finalplatz sichern.

In einem engen Einlauf des zweiten Vorlaufs kam König-Rannenberg auf Platz 4 (3:54,81 Minuten) ins Ziel. Der Sieger hatte 3:54,67 Minuten auf der Uhr stehen. Damit war klar, dass der Höchstadter als Achtschnellster der Vorläufe ins Finale am nächsten Tag einzog, welches flott begann. Die 1000-Meter-Marke wurde bei 2:33 Minuten durchlaufen. Drei Runden vor dem Ende kam es vor dem Höchstadter zu einem Sturz: Mit viel Geschick sprang er über dem auf der Bahn liegenden Athleten, verlor aber damit den Anschluss an den Fünftplatzierten. Er lief aber Platz 6 nach Hause - trotz Vollbremsung in neuer persönlicher Bestzeit (3:51,65 Minuten).