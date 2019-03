A-Klassen: Der SV Tennenlohe II ist zurück auf Platz 1

Im Duell der direkten Konkurrenten in der A-Klasse 1 gelang der SG Niederlindach/Weisendorf III ein wichtiger Sieg im Aufstiegskampf. Dank eines knappen 2:1-Heimsieges gegen die SpVgg Heßdorf II sprang der kleine FCN auf den zweiten Rang. Während auch der TSV Vestenbergsgreuth zum Ligaoberhaus aufschloss, patzte der SC Herzogenaurach-Nord beim Schlusslicht.

Lediglich zwei Partien wurden in der A-Klasse 2 ausgetragen, beide Male siegte das Auswärtsteam. Im Spitzenspiel distanzierte der SV Tennenlohe II den schärfsten Verfolger BSC Erlangen und sprang auf den ersten Rang.

A-Klasse 1 ER/PEG

ASV Niederndorf II - TSV Vestenbergsgreuth 2:1

In einer ausgeglichenen Partie begegneten sich beide Teams vom Anpfiff weg auf Augenhöhe. Niederndorf spielte couragiert nach vorne und wies bis zum Pausenpfiff die besseren Gelegenheiten vor. Nach dem Seitenwechsel wog das Spiel hin und her, ehe es in der 70. Minute zur entscheidenden Szene kam. Gästeverteidiger Stefan Lux tauchte allein vor ASV-Keeper Hirsch auf und überwand diesen mit einem Heber. In der verbleibenden Spielzeit rannten die Gastgeber vergeblich an.

SC Herzogenaurach - SpVgg Etzelskirchen II 1:1

Das Tabellenschlusslicht verdiente sich dank einer starken Leistung einen Punkt. Im ersten Abschnitt waren Strafraumszenen Mangelware. So plätscherte die zähe Partie bei schwierigen Bedingungen vor sich hin. Erst als sich Mario Binzka aus 25 Metern ein Herz fasste und die Gästeführung markierte, gewann das Spiel an Leben. Fortan gingen die Nordsterne mehr Risiko und wurden belohnt. Nach einem Eckball glich die Heimelf aus (75.).

SG Niederlindach - SpVgg Heßdorf II 2:1

Bereits nach 16 Minuten sah Gästespieler Andreas Friedel für ein wiederholtes Foulspiel die Ampelkarte. Beide Teams schenkten sich im Derby über die gesamte Spieldauer nichts, der Schiedsrichter brachte es zur keiner Zeit fertig, die Emotionen zu zügeln. So prägten zahlreiche Nickeligkeiten das Geschehen. Erst nach dem Seitenwechsel gelang Neuzugang Ersin Kocak das erlösende 1:0 (60.). Kurze Zeit später erhöhte Nexhat Zekiri (70.), ehe Julian Leitner der Anschlusstreffer gelang (82.). Auf Gäste-Seite sah Georg Zehner Gelb-Rot.

A-Klasse 2 ER/PEG

BSC Erlangen - SV Tennenlohe II 0:1

Mit Einlaufkindern und Stadionsprecher begann die Partie imposant, den besseren Start erwischten allerdings die Gäste: Kevin Hermannstädter traf bereits nach sechs Minuten, als er einen Freistoß aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Den Schock der Hausherren nutzten die SVler beinahe doppelt, doch Thorsten Plüschkes 0:2 verwehrte der Schiedsrichter die Gültigkeit (10.). Bis zur Pause neutralisierten sich beide Teams. Nach dem Wechsel ging der BSC mehr Risiko ein und kam zu guten Gelegenheiten. Tennenlohe wurde zunehmend in die Defensive gedrängt. So ergaben sich drei hochkarätige Chancen, die SV-Torhüter Tobias Wullschläger allesamt bravourös entschärfte. "Jedem Team gehörte heute eine Halbzeit, wir haben eben das Tor geschossen", erklärte Tennenlohes Trainer Richard Weiß. "Tobias Wullschläger war der Matchwinner."

SG Büg/Brand - VdS Spardorf 0:2

Der Sieg des VdS Spardorf geriet zur Nebensache, denn zwei Krankenwageneinsätze überschatten die Partie. Bereits nach neun Minuten verletzte sich Claudel Watat Nichie unglücklich. Im weiteren Verlauf erspielte sich kein Team klare Vorteile. Nach dem Seitenwechsel brachte Pascal Kämpf die Gäste in Front (60.), Lucas Cescutti erhöhte (87.). Kurz vor Schluss erwischte es den Torschützen des zweiten VdS-Treffers und auch er musste mit Verdacht auf eine schwere Verletzung sofort ins Krankenhaus gebracht werden.