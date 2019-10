A-Klasse: Thüngfeld ist wieder dran

Die SG Münchaurach ist weiterhin Tabellenführer der A-Klasse 1. Die Verfolger von Siemens Erlangen bleiben aber auf drei Punkte dran - bei einem Spiel weniger.

A-Klasse 1 ER/PEG

ASV Herzogenaurach - SG Münchaurach 1:4

Durch einen Doppelschlag von Philipp Lindner gingen die Gäste aus Münchaurach früh in Führung: Das 0:1 erzielte er per Kopf nach einer Ecke (11.), nur zwei Zeigerumdrehungen später verwandelte er einen Freistoß (13.). Herzogenaurach blieb allerdings dran und verkürzte durch eine direkt verwandelte Ecke von André Kirmes (30.). Die Hausherren kamen immer wieder zu guten Chancen, die Tore jedoch machten die Gäste: Christian Rohr setzte sich im Laufduell gegen seinen Gegenspieler durch und stellte auf 1:3 (66.). Nach einem Fehler im Aufbauspiel machte Frank Schuh dann den Deckel drauf (68.).

A-Klasse Bamberg 3

FSG Gunzendorf II - FSV Weingartsgreuth 4:2

Der FSV setzte mit einem Fernschuss in der ersten Minute eine Duftmarke. Dann übernahm jedoch Gunzendorf und ging drei Minuten später durch Matthias Belzer in Führung. Nach einem Einwurf lief er über die rechte Seite aufs Tor zu und chippte den Ball über FSV-Keeper Jaroslaw Sarna ins Tor. Die Führung hielt allerdings nicht lange: Der Weingartsgreuther Torjäger Daniel Raicu erzielte aus spitzem Winkel das 1:1 (17.). Trotz der frühen Tore war es kein schönes Spiel. Markus Nüßlein traf kurz vor der Pause zum 2:1.

Der FSV kam besser aus der Pause, vergab allerdings seine Möglichkeiten. Das wurde durch Nüßlein (60.) und Michael Brütting (63.) bestraft. Nur zwei Minuten später vollstreckte Maximilian Leyh trocken zum 4:2. Zwei dicke Gelegenheiten durch Daniel Raicu hatte Weingartsgreuth noch, doch es blieb dabei.

FC Falke Röbersdorf II - FC Thüngfeld 0:1

Thüngfeld hat das 0:0 von Tabellenführer Trailsdorf in Walsdorf genutzt und sich durch den knappen Sieg in Röbersdorf wieder auf einen Punkt herangeschoben. Die herausragende Thüngfelder Offensive (60 Treffer) erzielte zwar nur einen Treffer durch Daniel Bickel auf Vorlage von Markus Weisel (29.), doch das reichte.

B-Klasse 1 ER/PEG

Siemens Erlangen II - SC Herzogenaurach-Nord 5:0

In der ersten Hälfte verlief das Spiel noch recht ausgeglichen. Erst kurz vor der Pause brachte Maximilian Meier Erlangen auf die Siegerstraße (42.). Im zweiten Spielabschnitt ging den Gästen dann nach und nach die Luft aus und es entwickelte sich eine einseitige Partie, die nach einer Stunde schon entschieden war: Mit einem Doppelpack binnen sechs Minuten schoss Steffen Leimbach die Erlanger erst komfortabel in Führung (49., 55.), bevor Mirza Alijevic den Gästen endgültig den Garaus machte (63.). Kurz vor Schluss kam es noch dicker für die Nordsterne: Mit seinem zweiten Treffer setzte Alijevic den Schlusspunkt zum 5:0 (88.).

SC Gremsdorf - FC Herzogenaurach III 2:4

Nach einer halben Stunde hatte die Heimelf die Chance, per Strafstoß in Führung zu gehen. Spielertrainer Daniel Dotterweich ließ die Gelegenheit jedoch aus und vergab. "Der verschossene Elfmeter war wohl der negative Knackpunkt", sagte der Coach und Fehlschütze nach dem Spiel. Kurz darauf brachte Matthias Bedner Herzogenaurach in Front (30.). Noch vor der Pause erhöhte Florian Dittrich auf 0:2 (45.).

Den besseren Start in den zweiten Spielabschnitt erwischten allerdings die Gremsdorfer und kamen durch Luca Meszmer zum Anschlusstreffer (46.). Einen Fernschuss von Steffen Konrad ließ Aushilfstorwart Dominik Laumann durch die Beine rutschen, so dass der Zwei-Tore-Abstand wiederhergestellt war (65.). Mit seinem zweiten Treffer brachte Meszmer die Hausherren aber noch mal ran (70.). Doch Philipp Pierscalla nutzte einen Fehler im Aufbau und verpasste Gremsdorf damit den Knockout (81.). Diesmal hatten die Gastgeber den Pumas nichts mehr entgegen zu setzen und mussten sich geschlagen geben. Trotz der Niederlage zeigte sich Dotterweich nach dem Spiel zufrieden: "Wir waren heute die bessere Mannschaft, aber der Gegner war einfach sehr effektiv."

Hertha Aisch - SC Oberreichenbach II 1:0

In einem engen Spiel setzte sich Hertha Aisch gegen die Reserve des SC Oberreichenbach knapp mit 1:0 durch. Das goldene Tor erzielte Spielertrainer Steffen Habermann: Nachdem der Ball etwas zufällig vor seine Füße fiel, ließ er sich nicht zweimal bitten und verwandelte aus etwa 25 Metern (70.). In den letzten Minuten drängten die Gäste auf den Ausgleich, aber das Aischer Bollwerk hielt dem Druck stand und brachte den Sieg über die Zeit. "Es war wie zu erwarten ein schweres Spiel, aber alles in allem ein verdienter Sieg", sagte der zufriedene Habermann nach dem Spiel.