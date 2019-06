A-Klasse: Niederlindach hat es in der Hand

BSC Erlangen, Siemens Erlangen, SV Bubenreuth und SV Tennenlohe II - einer geht direkt in die Kreisklasse, einer in die Relegation. Die beste Ausgangsposition vor dem letzten Spieltag hat der BSC (61 Punkte), der gegen den ASV Herpersdorf II (12.) ran muss. Dahinter stehen die anderen drei Klubs mit je 59 Zählern. Zwischen Bubenreuth und Siemens Erlangen kommt es zum direkten Duell, der Sieger steht mindestens auf Rang 2. Doch gewinnt Tennenlohe bei der DJK Erlangen II (10.), kommt es durch die Punktgleichheit zum Entscheidungsspiel.

A-Klasse 1 ER/PEG

SC Herzogenaurach-Nord - SG Uehlfeld/Emskirchen 5:4

Für den Uehlfelder Trainer Roland Flauger passte diese Partie perfekt in den allgemeinen Verlauf der Saison. Wie schon so oft schien alles gegen den Tabellenletzten zu laufen. "Das müssen wir abhaken und schauen, dass wir es in der nächsten Saison wieder richten." Die SG begann gut und ging in der 7. Minute durch Rares Boborodea in Führung. Chancen auf 2:0 oder gar 3:0 zu erhöhen, waren da, doch auf der anderen Seite fiel das Tor: Nach mehreren abgeblockten Schüssen fiel der Ball den Herzogenaurachern so lange vor die Füße, bis Georg Drebinger vollstreckte (28.). Nach kollektivem Tiefschlaf der Gäste stand es kurz darauf 2:1 durch Marius Carnu (33.). Doch Uehlfeld kämpfte, traf durch Özkan Cetin (42.) und Boborodea (49.). Wieder wurden gute Gelegenheiten vergeben und ein Elfmeter verschossen. Marton Breja (54.), Carnu (60.) und Tzouneit Sadik (75.) entschieden die Partie. Zum 5:4 traf Thomas Schmitt (80.).jw

FSV Großenseebach II - SC Aurachtal-Münchaur. 2:7

Für beide Mannschaften ging es nur noch um die goldene Ananas, doch die Gäste setzten ihren positiven Trend fulminant fort. Spielertrainer Joachim Doll schoss den SC auf Vorarbeit von Brendel in Führung (8.), FSV-Torjäger Jochen Hickl glich aus (11.). Ein weiteres Aufbäumen der Seebacher folgte nicht mehr. Fortan spielte nur noch Aurachtal, Leonardo Kerche (21., 25.) und Michael Neubauer entschieden die Partie bereits vor dem Seitenwechsel. Im zweiten Abschnitt betrieb Pascal Herbst noch Ergebniskosmetik (52.), ehe Neubauer (66., 75.) das halbe Dutzend vollmachte. Kurz vor Schluss vergaben die Gäste noch einen Strafstoß. Den Schlusspunkt setzte Jonathan Lindner (83.).mho

TSV Vestenbergsgreuth - SG Niederlindach 3:5

Die Gäste begannen entschlossen und belohnten sich früh. Marc Braun nutzte einen Abwehrfehler der Heimelf und setzte Nexhat Zekiri in Szene, der SG-Torjäger besorgte das 0:1 (7.). Vestenbergsgreuth zeigte sich allerdings keinesfalls geschockt. Jonathan Willner kam frei zum Kopfball und glich aus (17.). Im weiteren Verlauf hatte die SG etwas mehr vom Spiel, doch Tore blieben zunächst aus. Dies änderte sich nach dem Seitenwechsel: Murat Ciftci (49.) und Nexhat Zekiri (51., 60.) schossen einen komfortablen Vorsprung heraus, jedes dieser Tore bereitete Benito Licciardi vor. Den Anschlusstreffer von Patrick Stettner (62.) egalisierte Nizajet Zekiri nur 120 Sekunden später. Nach dem 3:5 durch Stettner passierte nichts mehr (75.). "Es ist so gelaufen, wie wir es uns gewünscht haben", erklärte SG-Trainer Metmin Zekiri. "Großes Lob an die Zeckerner, dass sie gegen Langensendelbach so Gas gegeben haben."mho

A-Klasse 2 ER/PEG

VdS Spardorf - DJK Erlangen II 9:0

Es war die Daniel-Matinca-Show, denn dem Spardorfer gelangen gleich zwei lupenreine Hattricks: Dreimal traf er vor der Pause (35., 37., 40.) und dreimal danach (47., 72., 82.). Die restlichen Treffer besorgten Pascal Kämpf (9.), Sven Stein (83.) und Franz Pospiech (87., Foulelfmeter). Mal kombinierte sich der VdS über außen durch, mal führte ein Dribbling durch die Mitte zum Torerfolg. "Wenn wir alle Chancen genutzt hätten, wäre es ein noch höherer Sieg geworden", freute sich VdS-Abteilungsleiter Christoph Neubauer.jw/mho

SV Bubenreuth - TSV Neunkirchen II 2:0

"Wir wollten am letzten Spieltag die Möglichkeit haben, um Platz 2 zu spielen", sagte der Bubenreuther Spielleiter Peter Fehrer. Das ist gelungen: Die Gäste standen zwar defensiv solide, hatten aber offensiv kaum etwas entgegenzusetzen. So reichte dem Heimteam ein Doppelschlag vor der Pause: Nach einer Ecke wurde es chaotisch und der Ball fiel Tobias Dirke vor die Füße, der aus elf Metern Torwart Maximilian Derrfuss keine Chance ließ (40.). Zwei Minuten später leistete sich Derrfuss einen Schnitzer, als er eine Flanke von der Grundlinie an den zweiten Pfosten verlängerte, wo Sven Willers einnickte.jw

Türk. SV Erlangen - Siemens Erlangen 0:3

Auf schwierigen Platzverhältnissen behielt der Favorit die Oberhand. Bedingt durch die hohen Temperaturen ging kein Team bis zum Äußersten, den Gästen reichte eine starke Phase mit zwei Treffern. Diese steuerten Milan Todorovic (22.) und Branislav Dipanov (32.) bei. Im weiteren Verlauf versuchten die Hausherren viel, in den entscheidenden Szenen fehlte es aber an der nötigen Genauigkeit. So kam Dipanovs 0:3 auch der Entscheidung gleich (72.). "Wir haben zur richtigen Zeit die Tore gemacht", freute sich SG-Spielleiter Alexander Kühn.red

SC Eckenhaid II - ASV Pettensiedel 8:2

Jonas Fritzsche schoss die Hausherren in Führung, Stefan Fink glich aus. Joun Meslem und Sebastian Mollenkopf stellten binnen 60 Sekunden die Weichen, der Anschlusstreffer von Sebastian Schmidt war das vorerst letzte A-Klassen-Tor von Pettensiedel.

Michael Bischoff (3), Jonas Fritzsche und Meslem (78.) erhöhten. Der ASV hatte nach der Roten Karte für Alexander Fischer, der die Notbremse zog (57.), keine Kraft mehr. Zudem verletzte sich Torwart Jochen Weber und wurde von einem Feldspieler ersetzt.ffr