"Spielplatzwerkstatt" auf vier Rädern rollt durch Herzogenaurach

Auf dem Spielplatz an der Haydnstraße, der hergerichtet wird, stellten Zweite Bürgermeisterin Renate Schroff und Bauhofleiter Johann Zinner sowie Silke Stadter das neue Fahrzeug Spielplatz on Tour" vor. Mit dieser mobilen "Spielplatzwerkstatt" sind die Bauhofmitarbeiter Franz Feigl und Jakob Bucher unterwegs

Das neue Fahrzeug ist ausgerüstet mit Material, Werkzeug, Prüfkörpern und einer Werkbank. Es soll soll die Kontrollen, Wartung und Reparaturen von Spielgeräten vereinfachen. Die Bauhofleute müssen nicht mehr bei jeder kleinen Reparatur zum Bauhof fahren, sondern können die häufigsten Reparaturen direkt vor Ort am Spielplatz ausführen. Bisher stand manchmal nicht gleich ein freies Fahrzeug zur Verfügung oder musste erst beladen und vor dem nächsten Einsatz wieder entladen werden.

"Die Spielplatzwarte haben schon ordentlich zu tun", erklärte Renate Schroff. Bei den 35 Spielplätzen, 15 Bolzplätzen, sechs Basketballplätzen und zehn Spielplätzen an Schulen und Kindergärten gibt es ständig Reparaturen: sei es durch Verschleiß und leider auch durch Vandalismus. Dazu kommen noch eine Dirtbahn, die Skateanlage und die Fitnessinsel im Dohnwald.

Aber auch für die Spielplatzkontrolle sind Franz Feigl und Jakob Bucher verantwortlich. So erfolgt zweimal wöchentlich eine Sichtkontrolle aller Spielgeräte und Spielanlagen. Alle drei Monate muss eine Funktionskontrolle durchgeführt werden, und es muss jedes Spielgerät auf die Funktion von beispielsweise Ketten, Seilen, Gelenken und Achsen auf Verschleiß geprüft werden.

Einmal im Jahr muss eine Inspektion durchgeführt werden. Bei den Spielgeräten wird unter anderem kontrolliert ob die Spielgeräte am Übergang zum Fundament noch in Ordnung sind und ob die Fundamente selbst noch in Ordnung sind.

Wie Zinner erläuterte, sind die Kontrollen und Inspektionen, wie auch der Bau eines Spielplatzes nach einer DIN-Norm geregelt. Sicherheit ist Thema auf jedem Spielplatz, schließlich gehe es um Kinder. Dafür stehen zur Bestimmung von Fangstellen für Kopf und Hals sowie sonstige Öffnungen Prüfkörper zur Verfügung, und es dürfen keine Quetsch- und Scherstellen vorhanden sein.

Der Spielplatz an der Haydnstraße wurde vor zehn Jahren vom Landkreis als einer der schönsten Spielplätze ausgezeichnet und bekommt in diesen Tagen eine neue Schaukel nach den neuesten Sicherheitsstandards sowie ein modernes Klettergerüst.