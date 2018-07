Sparkasse Schlüsselfeld: Explosion mitten in der Nacht

Schwarzer Audi aus Nürnberg





Maskierte flüchten ohne Beute





Hinweise an die Kriminalpolizei





Täter scheitern am Tresor





Filiale bleibt vorerst geschlossen



Ein Rumms, dann das Signal der Alarmanlage. Für die Nachbarn der Sparkassenfiliale in der Bamberger Straße in Schlüsselfeld war die Nacht zum Donnerstag eine aufregende.Kurz vor 3 Uhr greift ein Anwohner zum Hörer und wählte den Notruf. Qualm und Alarm in der Sparkasse, zwei Personen flüchten. Kurz nach der Alarmierung treffen schon die ersten Polizeistreifen ein. Die Schlüsselfelder Feuerwehr rückt aus. Es sind Szenen wie aus einem Krimi mitten im ansonsten stillen, nachtschlafenden Ort.Wie die Polizei am frühen Morgen in einer ersten Meldung mitteilt, haben sich die Täter mit Sprengstoff am Geldautomaten im Vorraum der Geschäftsstelle der Bamberger Sparkasse zu schaffen gemacht.Die Polizei ging auch gleich mit einem Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit. Gesucht werden zwei Männer, die in einem schwarzen Audi A3 mit Nürnberger Kennzeichen das Weite gesucht haben. "Die bisher einzige Erkenntnis über den Fluchtweg ist, dass sie von Schlüsselfeld in Richtung A 3 gefahren sind", sagt Jürgen Stadter, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken auf Anfrage des Fränkischen Tags. Auf dem Weg zur Autobahn verliert sich ihre Spur.Die beiden Männer sind nach Angaben der Polizei etwa 1,85 bis 1,90 Zentimeter groß. Einer wird als schlank beschrieben, der andere Tatverdächtige hat eine kräftige Figur. Beide waren während der Tat maskiert. Für sie war der spektakuläre Raubzug eine Nullnummer, den sie erbeuteten nach Angaben der Polizei kein Bargeld . Derzeit läuft eine Großfahndung, bei der auch zahlreiche Beamte der Polizei in Mittelfranken und Unterfranken eingebunden sind. Gestern war die Spurensicherung vor Ort.Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise aus der Bevölkerung können unter Telefon 0951-91290 gemeldet werden.Fälle, bei denen die Täter Geldautomaten mit massiver Gewalt angehen, seien sehr selten, sagt Stadter. Für gewöhnlich seien es Tätergruppierungen, die überregional agieren.Bei der Sparkasse Bamberg kann man sich nicht an einen ähnlichen Fall erinnern. "Zum Glück", sagt Pressesprecher Mathias Polz.In Schlüsselfeld hätten die Täter selbst mit Sprengstoff keine Chance gehabt, Bargeld zu erbeuten. Denn die Detonation beschädigte zwar den Automaten, der Tresorbehälter sei jedoch heil geblieben.Wie viel Geld in einem Bankautomaten gelagert ist, will der Sparkassensprecher lieber nicht verraten. "Das ist etwas, das wir nicht öffentlich kundtun, auch um solche Fälle nicht noch anzuheizen." Doch Polz fügt an: "Es ist nicht lohnend."Die komplette Aktion sei von der Überwachungskamera aufgezeichnet worden. Die Videos werden von der Kripo ausgewertet. Wie lange die Geschäftsstelle in Schlüsselfeld geschlossen bleiben wird, das müsse nun geklärt werden, so Polz. Gleich am Donnerstagmorgen hätten sich Techniker der Bamberger Sparkasse vor Ort begeben. Eventuell werde es ein Provisorium als Ersatz für den demolierten Automaten geben. In den nächsten Tagen werde die Geschäftsstelle sicher geschlossen bleiben müssen.Es stehe neben der technischen Instandsetzung auch eine Putzaktion an. Und es muss wohl wegen der Verrauchung auch einmal gut gelüftet werden, wenn nicht gar renoviert. "Es ist momentan vom Geruch her so, dass wir uns nach Alternativen umschauen müssen." Für die Schlüsselfelder Sparkassenkunden jedoch ist zumindest das Geldabheben gesichert. Denn nur rund hundert Meter weiter gibt es noch die Filiale der Sparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach. Diese haben die Bankräuber links liegen lassen, als sie sich in der Nacht im schwarzen Audi aus dem Staub machten.