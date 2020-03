In neuen Baugebieten sollen die Bauherren künftig verpflichtet werden, Solaranlagen auf ihre Dächer zu setzen. Dafür sei die Zeit reif, sagte Bürgermeister German Hacker (SPD) jüngst in einer Sitzung des Planungsausschusses. Das soll für Photovoltaik und Solarthermie gelten.Die Stadt will das d...