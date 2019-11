13 Einbrüche in Schnellrestaurants der Kette McDonald's gehen auf das Konto einer Bande, deren Beteiligte am Freitag vor dem Oberlandesgericht Nürnberg verurteilt wurden. Die Taten geschahen verteilt über das Jahr 2018. Vor allem in Mittelfranken, wie etwa in Nürnberg, Erlangen, Neustadt, Schwabach...