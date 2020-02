Höchstadt a. d. Aisch vor 1 Stunde

Gesetz

So bereiten sich Kindergärten und Schulen im Landkreis Erlangen-Höchstadt auf die Impfpflicht vor

Ab dem 1. März müssen alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten die Masern-Impfungen vorweisen. In den meisten Kindergärten in der Region Höchstadt stößt das auf Zuspruch.