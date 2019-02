Shisha-Bar in Höchstadt schließt

Zweimal noch ist in der Shisha-Bar "V1" in Höchstadt Feiern angesagt. Es sind Abschiedspartys, denn Besitzer Bekir Motor schließt seine Bar. Ihn zieht es nach Bamberg , wo seine Familie ebenfalls zwei Bars betreibt.

Bereits gestern fand die erste der beiden Feiern statt, am heutigen Samstag nun die zweite. Danach, so der Besitzer, gibt es eine Woche lang noch alles zum halben Preis. "Ich gebe es am 1. März ab", sagt Motor.

Doch ein interessierter Nachfolger sei schon gefunden. Ein Mann aus Nürnberg habe Interesse, würde die Bar zwar umbauen, aber weiterhin Shishas darin verkaufen. Das sei allerdings noch nicht sicher, denn zuvor muss noch der Stadtrat sein "OK" geben.

Nach Höchstadt blickt Motor in guter Erinnerung zurück. Die Leute werde er vermissen, er habe hier viele schöne Stunden verbracht. Auch der Ort an sich habe ihm gefallen. Doch: "Man sah ab einer gewissen Uhrzeit niemanden mehr auf den Straßen." Und das sei auch schon ziemlich früh gewesen. In Forchheim und Bamberg, beides Standorte der anderen Shisha-Bars der Familie, sei das anders.