Seit 30 Jahren im Einsatz für Kinder in Not

Hunger, Krankheit, Not und Armut sind dem Lonnerstadter Julius Posch schon seit vielen Jahren ein Dorn im Auge. Angeregt durch ergreifende Bilder im Fernsehen hat er vor 30 Jahren eine private Interessengemeinschaft gegründet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kindern in Not zu helfen. Deren Schicksal geht ihm besonders nahe, weil er als Fünfjähriger durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs am eigenen Leib erfahren hat, wie sehr Hunger weh tun kann.

Um sein Vorhaben in die Tat umsetzen zu können, sprach er Verwandte, Freunde und Bekannte an und bat um Spenden für in Not geratene Kinder. Ein Spendenkonto wurde eingerichtet. In Form der zahlreichen Spendeneingänge war der Erfolg seiner Bemühungen bald sichtbar. Die Unterstützung der Einwohner aus Lonnerstadt und den umliegenden Ortschaften ist bis heute riesengroß.

Von Brasilien nach Deutschland

In den Anfangsjahren gingen die Spenden hauptsächlich an Kindertagesstätten in Ceilândia und São Paulo (Brasilien). In diesen Horten für Straßenkinder werden die Notleidenden nicht nur verköstigt, sondern auch ärztlich versorgt und schulisch gefördert. Auch eine Ausbildungsstätte für Jugendliche in Tansania wurde mit Spendengeldern aus Lonnerstadt gefördert. In Mafinga, dem Ort der Ausbildungsstätte, werden rund 60 Jugendliche zu Handwerkern (Schreinern, Schlossern, Bauern) ausgebildet. Die Spenden waren für Werkzeuge, Maschinen und Saatgut bestimmt.

Jährlicher Rechenschaftsbericht

In der jüngeren Vergangenheit konzentrierte sich die Initiative auf Wunsch vieler Spender vor allem auf die Not innerhalb Deutschlands. Sie unterstützt unter anderem das SOS-Kinderdorf in Immenreuth in der Oberpfalz mit einer Patenschaft. Dort leben zehn Kinderdorf-Familien und bieten rund 50 Kindern ein neues, zweites Zuhause. Auch Initiativen zur Unterstützung an Leukämie erkrankter Kinder greift das Aktionsbündnis finanziell unter die Arme. Außerdem unterstützt die Lonnerstadter Initiative Brot für die Welt, die Deutsche Welthungerhilfe und Schwerbehinderte aus der Region.

Großen Wert legt der Spendensammler Julius Posch darauf, dass die Fördergelder nicht in falsche Kanäle gelangen. Alle Transaktionen werden bargeldlos abgewickelt. Dankschreiben der Empfänger bestätigen, dass alle Spenden bei den Hilfsbedürftigen ankommen. Seine Unterstützer bekommen am Jahresanfang einen Informations- und Rechenschaftsbericht, aus dem die gesamten Spendenein- und -ausgänge des Vorjahres ersichtlich sind.

Besonders dankbar ist Posch für das Vertrauen, die langjährige Treue und die großzügige Unterstützung aller Spender zugunsten von Kindern in Not. Über 30 Personen spendeten vom Entstehungsjahr 1989 bis heute regelmäßig monatlich bzw. vierteljährlich freiwillige Beiträge. Daneben beteiligen sich rund 75 bis 100 Personen und Familien durch Einzelspenden mit Beträgen zwischen zehn und 100 Euro sowie Sonder-spenden anlässlich runder Geburtstage. Ein weiterer Teil der Spenden stammt aus dem Verkauf von Walnüssen aus eigener Ernte. Auch der TSV Lonnerstadt und seine Mitglieder unterstützen "Kinder in Not" und lassen der Initiative einen Teil der Einnahmen bei Benefiz-Turnieren und dem Lonnerstadter Kellerfest zukommen.

Keine Verwaltungskosten

Dank dieser großartigen Unterstützung seiner Freunde und Bekannten konnte Julius Posch in der Zeit von 1989 bis 2001 insgesamt 79 500 DM und in der Zeit von 2002 bis heute rund 96 150 Euro für Projekte zugunsten Kindern in Not verteilen. Sein Motto im Jubiläumsjahr lautet: "Der beste Weg, sich selbst eine Freude zu machen, ist zu versuchen, einem anderen eine Freude zu bereiten."

Der mittlerweile 79-jährige ehemalige Bankkaufmann betrachtet seine Aktivitäten zugunsten von Kindern in Not als sein Hobby, das ihn voll erfüllt. Alle entstehenden Auslagen trägt er selbst, sodass alle Gaben zu 100 Prozent weitergeleitet werden können. Über unerwartete Spenden würde er sich sehr freuen, denn auch durch viele kleine Gaben kann man große Wunden heilen.