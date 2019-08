Schwupp, war Nacht: Die Sonnenfinsternis vor 20 Jahren

In den Chroniken der Stadt hat Hans Tony Hummel 1922 außergewöhnliche Wetter-Extreme aufgezeichnet und dabei auch über Himmelsphänome geschrieben. Für das Jahr 1706 war demnach eine Sonnenfinsternis vorhergesagt worden, die dann tatsächlich auch eintraf.

"Herr Amtmann proportioniert (stellt fest), was für große Gefahr künftige Sonnenfinsternis, so Mittwoch, den 12. August, geschehen wird, mit sich bringe. Deretwegen man wegen des Viehes, Wassers und dergleichen große Vorsorge zu tragen habe, die Brunnen zu verwahren, um solchem Unheil etwas vorzubeugen, wie es an anderen Orten auch geschehe."

Eine Sonnenfinsternis bedeutete für unsere Vorfahren etwas Fürchterliches. Man vermutete verseuchtes Wasser und Viehseuchen, gegen all das half nur inständiges Beten. Und deswegen ordnete der Amtmann an: "Man soll künftigen Mittwoch des vorkommenden Unglücks das Vieh auf wenigstens zwei oder drei Tagen zu Hause lassen, auch die Brunnen wohl verwahren und zudecken, damit kein Gift möge einfallen und würde einem jeden obliegen, dem Gottesdienst beizuwohnen." Und der damalige Stadtschreiber, Moritz Steeger, notierte: "Es war eine so erbärmlich und höchst betrübte, ja fast ohnbeschreibliche Finsterniß gewesen, daß man seit Menschengedenken von dergleichen niemals gehöret, geschweige denn, daß man die Sterne am Firmament gesehen..."

In jüngerer Zeit sind solche Phänomene freilich kein Teufelswerk mehr, sondern oftmals willkommener Anlass zum Feiern. Wie vor etwa 20 Jahren, als am 11. August 1999 auf dem Herzogenauracher Marktplatz eine Sonnenfinsternis-Party gefeiert wurde.

Die ganze Stadt, drunten in der Hauptstraße bis hinauf zu Fachklinik und Flugplatz, waren im Fieber dieser seltenen und ganz besonderen Erscheinung. Geschäfte schlossen für ein paar Stunden, die Bäckerei Römmelt buk was Leckeres zum Tage, bei Lothar Maydt gab's die Schutzbrillen zu kaufen und auch die Polit-Prominenz blickte gespannt gen Himmel. Es war ein besonderer Tag, zu dem es sogar ein extra T-Shirt gab: "Und schwupp is Nacht". gä,bp