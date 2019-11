Schüler machen Geschichte erlebbar

Manches ist einfach Fügung. Wie sonst ließe es sich erklären, dass vor drei Jahren Monika Mennel, die wie sie selbst sagt "süchtig ist nach Heimatgeschichte", und Christian Plätzer, Museumsleiter des Heimatmuseums und Lehrkraft für Geschichte am Höchstadter Gymnasium zur selben Zeit im Bamberger Staatsarchiv weilten. "Ich erinnere mich noch gut an den Tag", so Plätzer bei der Eröffnung der Sonderausstellung.

Monika Mennel blätterte gerade eine Akte zum Landgericht durch, als ihr Grundrisszeichnungen des ehemaligen Kapuzinerklosters von Höchstadt in die Hände fielen. Schnell winkt sie Plätzer zu sich. Ein Blick genügte dem Lehrer: "Mir ist schnell klar geworden, dass sich mit diesem Grundriss das Kloster rekonstruieren lässt." Eine ehrgeizige Aufgabe für Profis - und das Projekt-Seminar.

Eine Idee war geboren, welche aber erst im letzten Jahr Gestalt annahm, als sich das 15-köpfige Team des P-Seminars entschied, etwas zu wagen, was nicht einfach werden würde. Unter der Leitung von Linus Hutzler (Recherchegruppe) und Jakob Lisch (Modellgruppe) arbeiteten Lukas Barth, Raphael Döring, Lisa Frackowiak, Bastian Geiger, Lea Hermann, Katharina Keller (Layout), Sara Mattick, Lea Oeffner, Fabian Schmid (Modellbau), Denise Sologub, Alex Vogelsang, Erik Wagner und Tim Wittmann von Januar 2019 bis zum Tag der Präsentation mit Feuereifer an einem 3D-Modell des Klosters sowie der Darstellung der Klostergeschichte in Wort und Bild.

"Wir haben uns zuerst eingelesen über den Kapuziner-Orden und das Kapuziner-Kloster", so Hutzler. In den Pfingstferien sind sie dann mit Christian Plätzer nach Altötting in das Kapuzinerarchiv gefahren, wo sie Bruder Georg interviewten. Auch erhielten sie Einblick in Dokumente aus dem 18. Jahrhundert, in welchem das Höchstadter Kloster Erwähnung fand. "Das musste aber erst transkribiert werden", sagt Hutzler, wobei Monika Mennel der Gruppe eine große Hilfe war. Auch erhielten sie eine Originalkutte eines Kapuzinermönchs, welche nun ebenfalls im Heimatmuseum zu besichtigen ist.

Hans Krautblatter unterstützte die Schüler bei der Rekonstruktion des Klostergartens. Katharina Keller setzte die Recherchen in Wort und Bild um.

"Das Ziel der Modellgruppe war schließlich die Erstellung eines Modells", berichtet Jakob Lisch. Zweimal waren sie in der Kapuzinerstraße unterwegs und haben mit einem Lasergerät und den alten Plänen den Bereich vermessen, um maßstabsgetreu arbeiten zu können. Mit diesen Daten entwarfen sie zunächst ein digitales Modell, das es dann in die Wirklichkeit umzusetzen galt. Eine weitere glückliche Fügung: Die Schüler Paul Maier und Johannes Schramel konnten einen 3D-Drucker zur Verfügung stellen. Fabian Schmid brauchte rund 40 Stunden, um das Modell aus einem synthetischen Polymer Schicht für Schicht an 30 Tagen in etwa 25 Teilen zu erstellen. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, wurden in das Innere des Modells auch noch LED-Schläuche eingelötet. Bis zur letzten Sekunde werkelte Schmid an dem Modell, um es schließlich pünktlich um 18 Uhr am Freitag präsentieren zu können.

"Ihr habt fertiggebracht, worüber sich Generationen den Kopf zerbrochen haben", so Pfarrer Kilian Kemmer, sichtlich beeindruckt von der Arbeit des P-Seminars. Er erklärte, dass er die Projektgruppe zum Pizzaessen einladen wolle.

Die Materialkosten für dieses besondere Projekt belaufen sich auf etwa 325 Euro. Für die LED-Ausrüstung kommen rund 200 Euro oben drauf. Dazu nochmals 200 Euro für die Plakate, auf welchen sich die Geschichte nun bis März 2020 im Heimatmuseum nachlesen lässt.