Schönes für das Osternest

Beim siebten Kreativmarkt in Adelsdorf am Sonntag konnte man sich bequem mit bunt gemischten Basteleien für das Osternest eindecken. Insgesamt 40 Aussteller aus dem Landkreis ERH, aber auch aus Bamberg, Forchheim, Geiselwind, Nürnberg, Thüringen (Ilmenau) und natürlich aus Adelsdorf zeigten in der Aischgrundhalle ihre in Handarbeit hergestellten kreativen Werke.

Natürlich war selbst gebastelte, qualitativ hochwertige Osterdekoration der Renner. Vor Ort bestickte und personalisierte Teddybären, Holzwaren, Gestricktes und Genähtes, alte Fensterrahmen mit Sprüchen verziert, Gartendeko, selbst gemachte Seifen, Natur- und Kunstgestecke, Arbeiten aus Edelstahl, Holz, Filz und Wolle, außergewöhnlicher Schmuck, Patchwork und Stick- und Strickwaren bis hin zu selbst gefertigten Lampen und Leuchten machten die Auswahl für die unzähligen Besucher sehr schwer. "Alles ist hier echt verlockend, das Angebot ist so reichhaltig, aber ich muss auch auf meinen Geldbeutel achten", meinte eine begeisterte Besucherin.

Sabine aus Buttenheim stellte zum ersten Mal aus. Zusammen mit Mama Simone bietet sie schön verzierte Hufeisen an. "Wir haben selber ein Pony und da fallen Hufeisen an, den Rest bekommen wir von unserem Hufschmied", verrät sie.

Ein Renner sind auch die ganz kleinen gehäkelten Osterdekorationen von Claudia Seibold aus Adelsdorf. Zwei Stunden braucht sie für ein Häschen. "Die Geduld hätte ich nicht", bemerkt eine Besucherin an ihrem Stand voller Bewunderung.

Das "kreativ4you-Team" hatte es im Frühjahr 2016 glänzend verstanden, den Hobbykünstlermarkt, der schon einmal vor vielen Jahren in der Aula der Grund- und Mittelschule gehalten wurde, wiederzubeleben. Den Markt hatte damals die Mutter-Kind-Gruppe organisiert und so um das Jahr 1995 fand er zum letzten Mal statt.

Mit leckere Kuchen und Torten - natürlich selbst gebacken - stärkten sich am Sonntag viele begeisterte Gäste im Kreativ-Café in der Eingangshalle bei einer willkommenen Bummel- und Einkaufspause, bevor sie weiter die kleinen Kunstwerke bestaunen und kaufen konnten.