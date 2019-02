Schnitzeljagd, aber modern

Früher waren es Schnitzeljagd oder Schatzsuche, die Kindern viel Freude bei Geburtstagsfeiern bereiteten. Heute läuft die Suche statt mit Pfeilen oder anderen bunten Markierungen per GPS-Gerät oder Handy.

Auch das Wort dafür hat sich verändert: Geocaching (cache steht für verstecktes Lager). Was hat es mit der Freizeitbeschäftigung auf sich und warum kann diese auch im Unterricht sinnvoll eingesetzt werden?

Schatzsuche ist wieder angesagt

Die Geburt des Geocachings waren sogenannte Letteringboxen (Briefkästen), die mit Hilfe von Hinweisen, Landkarte und Kompass gesucht wurden. Darin befand sich ein Gummistempel und ein kleines Logbuch, in das man sich eintragen konnte. In Südengland sind diese ab 1854 nachweisbar und noch immer sehr beliebt. Seit 19 Jahren werden nun Geocaches mit Hilfe von GPS gesucht. Auf Geocaching.com und in Apps finden sich alle Verstecke mit den Koordinaten und weiteren Hinweisen.

Neben kleinen, einfach Dosen oder Mikro-Caches, die nicht größer als eine Schraube sind, gibt es außerdem große Boxen mit Spielzeug, Rätselrunden, Kletter- oder sogar Tauchcaches.

Laut Geocaching.com gibt es mittlerweile drei Millionen Geocaches, von denen sich 367 000 in Deutschland befinden. Nur in Amerika gibt es noch mehr an versteckten Dosen oder Boxen.

Und genau danach haben auch die Schüler der 6a der Ritter-von-Spix-Mittelschule gesucht. Aber warum und was hat das mit Geografie zu tun?

Alles lässt sich verbinden

"In den Fächern Geschichte, Politik und Geographie (GPG) haben wir im Lehrplan aktuell Themen wie das Mittelalter, die Stadt und das Umland, aber auch Koordinaten und Landkarten lesen. Da lässt sich das alles sehr gut verbinden", erklärt Lehrerin Lucia Rippel.

Während ihres Referendariats sei ihr bei einem Projekt die Idee dafür gekommen. Für die Tour in Höchstadt hat die junge Lehrerin die Verstecke selbst gesucht, Hinweis- und Informationszettel, sowie kleine Überraschungen vorbereitet.

Neben Johann Baptist Ritter von Spix, dem Namensgeber der Schule, der heiligen Hildegund, kamen die Schüler bei ihrer Tour auch zum Rathaus und zum Höchstadter Schloss. "Außerdem können die Schüler so den Umgang mit Landkarten und Kompass lernen und bekommen eine bessere Orientierung", sagt Rippel.

Zudem sei die Arbeit in Gruppen wichtig für Team- und Kompromissfähigkeit. "Geocaching lässt sich super im Unterricht verwenden und ist gleich auf mehreren Ebenen pädagogisch und inhaltlich wertvoll", meint die Lehrerin.