Schnäppchenjäger auf der Herzo Base unter sich

Der Garagenflohmarkt auf der Herzo Base schickt sich an, eine Erfolgsgeschichte zu werden. Mit 70 Garagen gab es bei der zweiten Auflage am Sonntag fast doppelt so viele Anlaufstellen wie beim ersten Mal, und das lag sicher nicht nur an dem strahlenden Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen.

"Die Herzo Base bietet sich einfach super an, weil man problemlos durch die Straßen schlendern kann, ist ja fast alles verkehrsberuhigter Bereich", erklärt Daniela Saam, die den Trödel gemeinsam mit Stefan Brand organisiert hat. "Wir haben wieder eine E-Mail geschickt und bei den Haushalten angefragt, aber auch über Facebook haben wir einige erreicht. Und wie das immer ist, einer kennt den anderen und das Ganze verbreitet sich schnell."

Vielfältiges Angebot

An den verschiedenen Ständen gab es wieder allerlei zu entdecken, wie zum Beispiel Kinderkleidung, Brettspiele, Schuhe, Dekoartikel und Möbel. Aber auch Skistiefel, Autoreifen, Taucheranzüge und eine Nintendo-Switch-Spielkonsole wechselten den Besitzer.

Eine Teilnehmerin bot mehr als 30 Paar Kinderschuhe an: "Ich musste mir schon einige Sprüche anhören, von wegen ich solle doch gleich einen Laden eröffnen", scherzt sie, als sie darauf angesprochen wird. Obwohl der Garagentrödel erst um 10 Uhr beginnen sollte, kamen die ersten Neugierigen schon um 8.30 Uhr in den Herzogenauracher Stadtteil. Eine Anwohnerin erzählt: "Ich hab mich gefühlt wie im Drive-In, die ersten Leute sind mit dem Auto von Garage zu Garage gefahren und haben nur das Fenster runtergemacht um zu fragen, was es bei uns gibt. Das war schon ziemlich witzig."

Knallharte Verhandlungen

Ein Höhepunkt für alle Kids war auch das Kinderschminken, dass wieder von den Mädels des Karnevalsclubs Herzogenaurach (KCH) angeboten wurde. Der KCH verkaufte zusätzlich noch Kuchen und einige Getränke, was bei den heißen Temperaturen von allen Besuchern dankbar angenommen wurde. Neu in diesem Jahr war die Bratwurstbude der Metzgerei Sicker. "Letztes Jahr hat der Kuchen bei Weitem nicht gereicht, deswegen haben wir noch eine Alternative organisiert", berichtet Daniela Saam. Nicht nur die Erwachsenen verkauften an den Ständen, selbst die kleinsten Bewohner der Herzo Base boten ihre eigenen Spielsachen an und verhandelten knallhart mit ihren Spielkameraden.