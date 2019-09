Schlag die Jugendfeuerwehr

Schweiß rinnt, vielmehr fließt. "Schneller, wir müssen das schaffen!" Die vier Mädels feuern Felix an. Der probiert eine Murmel durch einen 15 Meter langen Feuerwehrschlauch bei 53 Millimeter Durchmesser hindurchzubekommen. Bei 45 Sekunden bleibt die Stoppuhr stehen. "Ob das langt?" Annika, Theresa und die beiden Nicolas sind sich nicht sicher. Denn sie kennen ihren Gegner noch nicht.

Frei nach "Schlag den Raab", einer populären Spielshow auf Pro 7, treten die fünf Jugendfeuerwehrler der Freiwilligen Feuerwehr Dechsendorf gegen einen Kontrahenten an. In acht Spielrunden wird ermittelt, wer "die Hosen an hat". Jugendleiter Oliver Geyer ist sich sicher: "Wir haben richtig trainiert und im Grunde zeigen die Wettkämpfe, dass unsere Übungen bereits die beste Voraussetzung sind." Er verriet, dass die fünf mit ihrem Gegner jemanden bekommen, "der ein gestandener Feuerwehrmann ist und den Jugendlichen bestens bekannt ist".

Am Gerätehaus geht es rund

Wer nun dieser Feuerwehrmann ist, wird erst am kommenden Sonntag, 29. September, gelöst. Denn das Spiel ist eingebettet in den Aktionstag der Erlanger Ortswehr. In der Teplitzer Straße steht das Gerätehaus, an dem es ab morgens um 10 Uhr rund geht. Die Jugendlichen wissen, dass es nicht einfach wird, hoffen aber auf breite Unterstützung durch das Publikum.

Kommandant Thomas Schneider freut sich über das Engagement der fünfköpfigen Mannschaft. "Wir haben ein vielfältiges Programm am Sonntag. Es gibt Vorführungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr, die Erwachsenen demonstrieren ihre Arbeit bei einem Brandeinsatz." Aber er ist sich sicher: "Dieser Wettkampf ist sicher ein Highlight!" Er hat die Hoffnung, dass der eine oder andere Jugendliche, der am Sonntag vorbeischaut, Lust auf dieses Hobby bekommt. "Es zeigt sich, dass bei den monatlichen Übungen der Spaß nicht zu kurz kommt", ergänzt er.

Der Spaß wird auch bei diesem speziellen Wettkampf nicht zu kurz kommen, ist sich der Jugendleiter sicher. "Buzzer-Quiz, irgendwas mit Sahne, Münzwurf", zählt er ein paar der Spiele auf. Es wird aber auch einen ernsteren Teil geben. Trotz kleiner Mannschaft demonstrieren die fünf zusammen mit jungen Kameraden aus Büchenbach und einem Vertreter aus Alterlangen, dass sie bereits wie die Großen in der Lage sind, Einsätze zu bewältigen. Löschen, retten und bergen - genau das werden auch die Fünf präsentieren.

Generell gelte, so Thomas Schneider: "Für uns ist dieser Tag wichtig, um der Bevölkerung zu zeigen, dass auch eine kleine Feuerwehr ein wichtiger Bestandteil für die Sicherheit der Bürger ist." Er lädt daher herzlich ein, "mal auf die Kleinen zu schauen". Neben dem Wettkampf und den Vorführungen gibt es natürlich viel zu schauen, viel zum Mitfahren und auch Hunger und Durst können bekämpft werden.