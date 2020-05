Massenschlägerei in Erlangen - Täter auf der Flucht: Dienstagnacht (26. Mai 2020) gegen 23 Uhr kam es in der Erlanger Goethestraße auf Höhe der südlichen Stadtmauerstraße zu einer größeren Auseinandersetzung. Eine dreiköpfige Gruppe geriet mit einer größeren Männergruppe in Streit. Darüber berichtet die Polizei am Tag danach und bittet um Mithilfe.

Die zunächst verbale Streitigkeit eskalierte. Es kam zu gegenseitigen Schlägen und Tritten. Aus der größeren Personengruppe heraus, wurden Schlagstöcke, Gürtel und Fahrradschlösser eingesetzt. Auch als die drei Männer schon am Boden lagen, wurde weiter auf diese eingeschlagen.

Erlangen: Zwei Männer krankenhausreif geschlagen - Täter auf der Flucht

Zwei Personen wurden bei der Auseinandersetzung mittelschwer verletzt. Sie wurden stationär in Krankenhäusern aufgenommen. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach den flüchtenden Schlägern. Bei den Gesuchten soll es sich um eine mindestens siebenköpfige Gruppe bestehend aus jungen Männern handeln.

Die Ermittlungen der Erlanger Polizei zu den Hintergründen des Konflikts sowie zu den Flüchtigen laufen derzeit auf Hochtouren. Es wurden mehrere Strafverfahren - unter anderem wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt- eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Erlangen unter der Rufnummer 09131/760- 114 entgegen.