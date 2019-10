Schlachtschüssel und "Fränkisches Sushi"

Ausrichter sind die Reservisten in Hammerbach. Ursprünglich war es üblich, die Kerwa in Hammerbach am zweiten Wochenende im Oktober zu feiern. Nachdem das Wirtshaus geschlossen wurde, hatte es zunächst die Feuerwehr übernommen, diesen Termin zu begehen, danach wurde der Reservistenverband der Träger. Gefeiert wird nun in und um die alte Schule von Hammerbach.

Wie es sich für für eine fränkische Kerwa gehört, wurde der Auftakt mit dem Kesselfleischessen gemacht. Dafür sind Chefkoch Fritz Hable und sein Sous-Koch Andreas Düthorn, wie die beiden eher scherzhaft ihr Arbeitsverhältnis charakterisieren, zuständig.

Am Freitag war für das Kesselfleischessen alles Gute vom Schwein in den Kessel gewandert, Kopf, Bauch, aber auch Innereien wie Herzen und Nierla.

Als erstes wurde für zwei Stunden der Kopf zugesetzt, nach einer halben Stunde kamen die anderen Teile wie Bauch und Herz zugesetzt. Die Nieren wurden gesondert gekocht.

Das Ergebnis ließen sich die Gäste in der alten Schule von Hammerbach gerne munden. Der verbliebene Rest des Kesselfleischs wurde noch am Abend zu Sülzenfleisch verarbeitet, das bei der montäglichen Kartelrunde zur Stärkung der Kartler dienen wird.

Auch am Freitagabend setzten sich einige Tische zum Karteln zusammen, während noch in der Küche "Fränkisches Sushi" (also Bratwurstgehäck) als Imbiss für die Kartler produziert wurde.

Der zweite Tag startete für Andreas Düthorn für einen Samstag eher früh, obwohl er es als Bäcker gewohnt ist. Seit fünf Jahren bäckt er Kiegli zur Kerwa, wie es früher in nahezu jedem Haus üblich war. Das Rezept ist bewährt, denn es stammt aus seiner eigenen Familie.

Am Samstag wurde auch ein Baum aufgestellt, der aus dem Korporationswald stammt. Gefällt wurde er von Konrad Geinzer, danach nach Hammerbach transportiert und auf der Wiese beim Feuerwehrhaus aufgestellt. Schließlich soll jeder sehen, dass in Hammerbach Kerwa ist.