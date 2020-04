Schaeffler spendet eine Million Euro

Damit wolle man einen Beitrag für die Bekämpfung der Corona-Krise leisten. Das berichtet das Unternehmen am Freitag.

"Wir haben größte Hochachtung vor allen Menschen, die in dieser Ausnahmesituation mit außergewöhnlichem Einsatz unsere Infrastruktur aufrechterhalten. Mit unserer Spende wollen wir vor allem unseren Dank und unseren Respekt den Ärzten und medizinischen Pflegekräften gegenüber zum Ausdruck bringen, die in diesen Tagen im Kampf gegen Covid-19 Übermenschliches leisten", sagte Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender Georg F. W. Schaeffler.

Soziale Verantwortung

Bereits im Februar hatte Schaeffler 800 000 Euro an lokale chinesische Hilfsorganisationen gespendet und das Rote Kreuz in China unterstützt. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte: "Die Corona-Krise hat mittlerweile globale Ausmaße angenommen. In dieser schwierigen Zeit sind wir alle gefordert, nach Kräften einen Beitrag zur Bekämpfung der Krise zu leisten. Das ist Teil unserer sozialen Verantwortung."