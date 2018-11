Sattelzug auf A3 in Mittelfranken mit völlig abgefahrenen Schrott-Reifen gestoppt

Von O bis O - eigentlich gilt diese Redewendung als Richtwert für die saisonalen Reifenwechsel. Bei der Kontrolle eines Sattelzuges wurde aber aus "Oktober bis Ostern" ein "ohne bis oh Gott".

Die Gefahrgutgruppe der Erlanger Verkehrspolizei führte heute Vormittag auf der A3, zwischen dem Autobahnkreuzen Nürnberg und Altdorf Schwerlastkontrollen durch.

Sattelzug mit drei abgefahrenen Reifen

Kurz nach 09.00 Uhr wurde ein Sattelzug in die Kontrollstelle gelotst. Bei der technischen Kontrolle zeigte sich, dass drei Reifen völlig abgefahren waren. Laut Polizei hatten sich die Laufflächen teilweise bereits abgelöst und fehlten, so dass sie ohne Profil waren. Ein Reifen hatte zudem einen 10 Zentimeter langen Riss in der Flanke.

Ein Reifendienst wurde beauftragt, die gravierenden Mängel vor Ort zu beheben und die schrottreifen Räder auszutauschen. Zudem musste der 46-jährige Kraftfahrer 400 Euro Sicherheitsleistung wegen des Verkehrsverstoßes entrichten.

