S-Bahn durchs Aurachtal als Alternative zur Stub

Alles andere als einverstanden mit der geplanten Trasse der Stadt-Umland-Bahn (Stub) von Erlangen nach Herzogenaurach zeigte sich der Ingenieur Ulrich Bogen bei einer Informationsveranstaltung von Bund Naturschutz, Ortsgruppe Herzogenaurach, der Bürgerinitiative "HerzoSüdBewahren", der Interessengemeinschaft Eigentümer und Landwirte pro Alternativen Kontra Südumgehung (Igel) und der Freien Wähler Herzogenaurach im Gasthaus Favorit in Niederndorf.



Ulrich Bogen hat sich laut einer Pressemitteilung der Veranstalter mit der standardisierten Bewertung für die Stub-Trassenführung beschäftigt. Bogen stellte die Frage, wer eigentlich die Nutzer sind. Die Bewertung sei auf Berufstätige fokussiert. Die Vorgaben wurden bereits im Jahr 2012 von Intraplan erarbeitet. Die grundlegende Kritik von Bogen: Die Zahlen für die Berechnung stammen aus dem Jahr 2005, die Prognose habe das Jahr 2025 zum Ziel.



Die Schwächen der Routen

Fünf Möglichkeiten wurden untersucht. Zur Route von Erlangen und Büchenbach über die Rathgeber und die Flughafenstraße meinte Bogen nur: "Die Straßen sind für eine Bahn nicht ausgelegt." Die geplante Stub soll am Schaeffler-Osttor enden. Eine nicht glückliche Wahl, findet Bogen. Für die Bevölkerung wäre der Busbahnhof besser, die Drehscheibe für den Verkehr in Herzogenaurach schlechthin. Laut Bogen wäre ein S-Bahn-Anschluss (S 11), der mit sechs Stationen von Herzogenaurach nach Erlangen-Bruck führt und mit einer 20-Minuten-Taktung fährt, entschieden besser.



Prognostiziert sind für diese Strecke 5800 Nutzer. Allerdings seien diese Zahlen schon längst überholt oder unscharf, wie Bogen es formulierte. Denn der Bereich Erlangen-Bruck mit dem im Entstehen befindlichen Siemens-Campus in Erlangen biete in Zukunft 14 000 Arbeitsplätze statt der zuvor prognostizierten rund 600. Ebenso fehle ein neues Wohngebiet in Erlangen-Bruck völlig in der Bewertung.



Dagegen sei die Trasse über die Herzo-Base gut mit Zuschlägen versehen worden. Aktuell führt die geplanten Stub-Trasse über Büchenbach mit 14 Haltestellen und habe prognostizierte 4200 Nutzer. Bogen sieht hier eine "Unschärfe" in elementaren Entscheidungsgrundlagen, seine Forderung daher: "Den wahren Kosten-Nutzen-Indikator der Talvariante ermitteln!" Er sagt aber auch: "Stub und S 11 sind keine Gegner, sondern Partner."



Bereits die Altdaten zeigten nach Bogen einen höheren Nutzen der Taltrasse in Kombination mit erheblich geringeren Kosten. Aus der Sicht der Herzogenauracher Nutzer schlage die Taltrasse die L-Variante der Stub aus mehreren Gründen: Es sei wenig Grunderwerb nötig, da bereits existierende Strukturen genutzt werden können. Außerdem sei eine höhere Erschließung in Herzogenaurach und im Talsiedlungsbereich möglich, Bogen denkt dabei auch an eine Weiterführung der Bahnlinie im Talbereich in Richtung Emskirchen. Positiv bewertet Bogen auch eine kürzere Realisierungszeit, die mit einer Unabhängigkeit von Entscheidungen in Erlangen einhergehe.

Für die anwesenden Niederndorfer hatte er die höhere Verkehrsentlastung von Niederndorf durch die S-Bahn auf der Taltrasse auf der Habenseite. Verglichen mit der L-Trasse der Stub habe die Linie auch noch den Vorteil einer erheblich kürzere Fahrtzeit von Herzogenaurach etwa nach Nürnberg.