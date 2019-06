Als seine Kollegen ihm per Funk auftragen, einen Lastwagen nach Diebesgut zu durchsuchen, ahnt er noch nichts. Unter einem Vorwand wird der Polizist von Antenne Bayern auf der Bergkirchweih begleitet. Sein Einsatz werde für eine TV-Dokumentation gefilmt, hieß es.

"Er weiß noch von überhaupt nichts, " sagt seine Freundin Denise strahlend in die Kamera. "Wir sind schon seit mehr als acht Jahren zusammen und wir haben schon öfter mal übers Heiraten gesprochen." Sie wartet nun in einem Lastwagen in der Erlanger Innenstadt auf ihre große Liebe.

Die Nürnbergerin will ihrem langjährigem Freund Domi einen Heiratsantrag machen - mit der Hilfe seiner Kollegen und dem Hörfunksender Antenne Bayern soll die Überraschung gelingen und der Moment perfekt werden.

Kollegen fordern den jungen Polizisten zur Durchsuchung eines Lasters auf

Bei der Durchsuchung des verdächtigen Lastwagens stößt der Polizist zunächst auf eine Mauer aus Kartons. Mit Handschuhen und hochgekrempelten Ärmeln macht er sich an die Arbeit. Er stößt auf Sekt und Luftballons, viele Kartons sind leer. Nichts davon kommt ihm auffällig vor. "Soll ich weitermachen?" Noch zweifelt er, doch gleich wird dem jungen Mann klar werden, wer hinter dem mysteriösen Lastwagen und den Kartons steckt. Er räumt einen weiteren Karton beiseite und erblickt seine Freundin Denise.

"Du weißt ja, dass ich voll der Fan bin von Heiratsanträgen und dass du gar nicht der Typ dafür bist." Deshalb habe sie die Planung einfach selber übernommen. Schon als Jugendliche seien sie zusammengekommen und seitdem gemeinsam erwachsen geworden, sagt Denise und kämpft schon mit den Tränen. "Ich möchte auch noch gerne mit dir die nächsten 80 Jahre verbringen."

Dann kommt die große Frage. Er zögert nicht lange und schließt sie in die Arme. "Ja, natürlich will ich dich heiraten." Auch wenn man als Polizist so einiges auf der Erlanger Bergkirchweih erlebt - diesen Tag wird Domi wahrscheinlich nicht mehr vergessen.

Noch mehr Romantikauf dem Erlanger "Berg": Neben dem Heiratsantrag haben dieses Jahr auch Hochzeiten auf der Bergkirchweih stattgefunden. Der Erlanger Oberbürgermeister hat drei Paare im Weller Keller getraut.