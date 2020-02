Röttenbach: Polizei beendet Swingerparty

In Röttenbach im mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt tobt seit längerer Zeit ein Streit um einen geplanten Swingerclub. Der Treff hat derzeit noch keine Betriebserlaubnis. Dennoch stieg am Samstagabend eine Party im Gebäude im Forstacker.

Die als Privatparty deklarierte Feier kam jedoch gar nicht erst in Fahrt. Wie die Polizei auf Nachfrage gegenüber inFranken.de erklärte, beendeten Streifenbeamte kurz nach Beginn gegen 20 Uhr das bunte Treiben. Die Gäste mussten wieder nach Hause gehen, den Betreiber erwartet nun eine Anzeige, da er keine "gaststättenrechtliche Erlaubnis" besitzt.

Der Clubbetreiber ist in der fränkischen Swingerszene bereits zugange: In Lauf betreibt er das "Relaxxx", ein Swingerclub im dortigen Industriegebiet. Die Nutzung eines Gebäudes am Forstacker in Röttenbach erregte jedoch den Unmut der Anwohner und auch die Gemeinde hat sich gegen die Pläne des Betreibers ausgesprochen. Gemeinde und Anwohner verweisen auf den Immobilienwert der angrenzenden Anwesen sowie auf die "Schutzbedürftigkeit" der in der Gegend wohnenden Kinder.